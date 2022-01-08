Більше, ніж у Роналду. "Манчестер Юнайтед" запропонує вигідний контракт для Погба

Згідно з новою пропозицією, французький футболіст може отримати найбільшу зарплату в АПЛ.

Англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" запропонував своєму півзахиснику Полю Погба новий контракт, повідомляє видання The Sun.

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У новому трудовому договорі 28-річного француза передбачено зарплату у розмірі 500 000 фунтів стерлінгів на тиждень.

Термін дії нинішнього контракту Погба спливає влітку, але вже зараз він може обговорювати свій можливий перехід із будь-яким клубом.

За півзахисником спостерігають такі клуби, як "Парі Сен-Жермен", "Реал" та добре знайомий йому "Ювентус", з якого Поль Погба і перейшов у "Манчестер Юнайтед".

Також повідомляється, що футболіст поки не вирішив, чи продовжуватиме він контракт з "Манчестер Юнайтед".

Джерела видання у розташуванні "червоних дияволів" побоюються, що гравець збірної Франції залишить клуб, але нова угода оцінюється приблизно на 100 000 фунтів більше, ніж 28-річний гравець може отримати в іншому європейському клубі.

Якщо француз погодиться на пропозицію "Ман Юнайтед", то це зробить Погба найвищим гравцем в історії Прем'єр-ліги з базовою заробітною платою близько 400 000 фунтів стерлінгів на тиждень до надбавок, які можуть збільшити суму до 500 000 фунтів стерлінгів на тиждень. Зазначимо, що це більше, ніж зараз заробляє лідер "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду, який отримує 480 тисяч на тиждень.

У листопаді 2021 року Фокус розповідав, що збільшення заробітної плати було однією з умов Погба для підписання нового контракту з "Манчестер Юнайтед".

Поль Погба прийшов у "Манчестер Юнайтед" із "Ювентуса" у 2016 році, підписавши контракт на шість років. Тоді "манкуніанці" заплатили туринському клубу 105 мільйонів євро.

На початку поточного року Фокус розповідав про семеро футболістів, чиї контракти закінчуються у 2022 році.