"Сыграл очень солидно". Фанаты "Эвертона" - о дебюте украинца Миколенко

Украинский защитник в своем первом матче за английский клуб провел на поле 120 минут в кубковом матче против "Халл Сити".

Защитник английского футбольного клуба "Эвертон" Виталий Миколенко провел свой первый матч в составе новой команды. В матче третьего круга Кубка Англии "ириски" встречались с клубом "Халл Сити".

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22-летний украинец вышел на поле в стартовом составе и провел весь матч. Соперникам не удалось выявить сильнейшего за 90 минут времени, поэтому победитель матча определялся в двух экстра-таймах по 15 минут. "Эвертон" добыл победу со счетом 3:2, а решающий мяч на 99-й минуте игры забил полузащитник гостей Андрос Таунсенд.

Миколенко запомнился полученной желтой карточкой и несколькими качественными отборами мяча. На следующее утро после матча в официальном Instagram-аккаунте "Эвертона" появился пост о дебюте украинского футболиста в составе первой команды. Болельщики получили возможность высказаться относительно первого матча Виталия Миколенко в ливерпульском клубе.

[ + – ] Виталий Миколенко дебютировал за "Эвертон"

Игрок получил неоднозначные отзывы: среди прокомментировавших фото болельщиков были как те, кто считал, что украинец сыграл на высоком уровне, так и те, кто сомневается в необходимости присутствия Миколенко в "Эвертоне". Также болельщики сравнивали Миколенко с его конкурентом на позиции левого защитника в "Эвертоне" — Люкой Динем.

maguire.jpg: "Он играл так, будто был "на пинте" перед матчем"; jay.gull78: "Хорошо смотрелся, сыграл очень солидно прошлой ночью. Он осуществил действительно много перехватов и подкатов, особенно если учесть, что это его первая игра в Англии. А футбол в Украине кардинально отличается"; fionanguyen123: "Неплохо, но его левый фланг иногда оставался открытым для атаки. Он не выполнял много верховых подач, хотя и делал хорошие перехваты, но лучше ли он, чем Динь? Пока нет, время покажет"; georgespruce1: "В основном, он выглядит, как молодой Динь. Миколенко не очень хорош в защите, соперники пару раз прошли через его фланг, но он, вероятно, лучше, чем Динь в защите. Впереди он был в порядке"; lewis mcdowall 2002: "Я предполагаю, что он будет достойным игроком в предстоящих играх".

Рафаэль Бенитес — о дебюте Миколенко в "Эвертоне"

Испанский тренер положительно оценил первый матч украинского футболиста. Рафаэль Бенитес отметил, что Миколенко провел хороший матч с учетом того, что не тренировался в последние две недели.

"Он не тренировался 15 дней, но приехал сюда и сыграл очень интенсивный матч Кубка Англии. Мне приятно видеть его настрой. Я думаю, что он хорошо провел свою первую игру", — заявил Рафаэль Бенитес.

[ + – ] Рафаэль Бенитес дал оценку первому матчу Виталия Миколенко за "Эвертон"

Напомним, что "Эвертон" объявил о переходе Виталия Миколенко в первый день 2022 года. Согласно данным британских СМИ, за трансфер футболиста его бывший клуб, киевское "Динамо", получил 17 миллионов фунтов.