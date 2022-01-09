"Зіграв дуже солідно". Фанати "Евертона" — про дебют українця Миколенка

Український захисник у своєму першому матчі за англійський клуб провів на полі 120 хвилин у кубковому матчі проти "Халл Сіті".

Захисник англійського футбольного клубу "Евертон" Віталій Міколенко провів перший матч у складі нової команди. У грі третього кола Кубка Англії "іриски" зустрічалися із клубом "Халл Сіті".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

22-річний українець вийшов на поле у стартовому складі та провів весь матч. Суперникам не вдалося виявити найсильнішого за 90 хвилин часу, тож переможець матчу визначався у двох екстра-таймах по 15 хвилин. "Евертон" виборов з рахунком 3:2, а вирішальний м'яч на 99-й хвилині гри забив півзахисник гостей Андрос Таунсенд.

Миколенко запам'ятався отриманою жовтою карткою та декількома якісними відборами м'яча. Наступного ранку після матчу в офіційному Instagram-акаунті "Евертона" з'явився пост про дебют українського футболіста у складі першої команди. Уболівальники отримали можливість висловитись щодо першого матчу Віталія Миколенка у ліверпульському клубі.

[ + – ] Віталій Миколенко дебютував за "Евертон"

Гравець отримав неоднозначні відгуки: серед уболівальників, що прокоментували фото, були як ті, хто вважав, що українець зіграв на високому рівні, так і ті, хто сумнівається в необхідності присутності Миколенка в "Евертоні". Також уболівальники порівнювали Миколенка з його конкурентом на позиції лівого захисника в "Евертоні" Люкою Дінем.

maguire.jpg : "Він грав так, ніби був "на пінті" перед матчем"; jay.gull78 : "Добре виглядав, зіграв дуже солідно минулої ночі. Він здійснив дійсно багато перехоплень і підкатів, особливо якщо врахувати, що це його перша гра в Англії. А футбол в Україні кардинально відрізняється"; fionanguyen123 : "Непогано, але його лівий фланг іноді залишався відкритим для атаки. Він не виконував багато верхових подач, хоча і робив хороші перехоплення, але чи краще він, ніж Дінь? Поки ні, час покаже"; georgespruce1 : "В основному, він виглядає, як молодий Дінь. Миколенко не дуже гарний у захисті, суперники кілька разів пройшли через його фланг, але він, ймовірно, краще, ніж Дінь у захисті. Попереду він був в порядку"; lewis mcdowall 2002 : "Я припускаю, що він буде гідним гравцем у майбутніх іграх".

Рафаель Бенітес — про дебют Миколенка в "Евертоні"

Іспанський тренер позитивно оцінив перший матч українського футболіста. Рафаель Бенітес зазначив, що Міколенко провів хороший матч з урахуванням того, що не тренувався за останні два тижні.

"Він не тренувався 15 днів, але приїхав сюди і зіграв дуже інтенсивний матч Кубка Англії. Мені приємно бачити його настрій. Я думаю, що він добре провів свою першу гру", — заявив Рафаель Бенітес.

[ + – ] Рафаель Бенітес дав оцінку першому матчу Віталія Миколенка за "Евертон"

Нагадаємо, що "Евертон" оголосив про перехід Віталія Миколенка у перший день 2022 року. За даними британських ЗМІ, за трансфер футболіста його колишній клуб, київське "Динамо", отримав 17 мільйонів фунтів.