Возраст - не помеха. 40-летний Ибрагимович забил 8-й гол за "Милан" в сезоне
Шведский нападающий — лучший бомбардир "Милана" в текущем чемпионате.
Футбольный клуб "Милан" вышел на первое место в чемпионате Италии по футболу после выездной победы над "Венецией" в матче 21-го тура Серии А.
"Россо-нери" одержали победу с разгромным счетом 3:0. Голы забивали Златан Ибрагимович и Тео Эрнандес, который оформил дубль.
Для 40-летнего Ибрагимовича этот мяч стал 8-м в текущем сезоне. По этому показателю нападающий является лучшим в составе итальянского гранда. В нынешнем чемпионате Златан сыграл в 13 матчах. Еще по пять мячей в составе "Милана" забили Рафаэль Леао, Франк Кессье и Оливье Жиру.
Twitter-аккаунт Gracenote Live, специализирующийся на футбольной статистике, отмечает, что Ибрагимович забивает каждый год, начиная с 1999-го.
Также Ибрагимович забил 80-ти клубам из топ-5 чемпионатов Европы (чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии и Франции). Ранее такое удавалось только Криштиану Роналду, который выступает за "Манчестер Юнайтед".
"Милан" поднялся на первое место в чемпионате, опережая ближайшего преследователя, миланский "Интер", на два очка. Но у соперника есть два матча в запасе.
Турнирная таблица Серии А. Топ-5 клубов.
- "Милан" — 21 матч, 48 очков;
- "Интер" — 19 матчей, 46 очков;
- "Наполи" — 20 матчей, 40 очков;
- "Аталанта" — 19 матчей, 38 очков
- "Ювентус" — 20 матчей, 35 очков.
Ранее Фокус рассказывал, что Златан Ибрагимович раскритиковал менталитет, царящий в "Манчестер Юнайтед". Нападающий вспомнил историю, которая произошла с ним во время выступлений за английский клуб: футболист был вынужден заплатить за сок, который выпил после одного из матчей.
Также Златан рассказал о причинах своего конфликта с Ромелу Лукаку, который произошел в январе прошлого года. Тогда, во время матча "Милан" — "Интер" высокорослые нападающие вступили в словесную перепалку, которая едва не переросла в драку. Позже Ибрагимович признался, что спровоцировал гнев Лукаку фразой о его матери и обрядах вуду, в которые она верит.