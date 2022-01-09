Вік – не завада. 40-річний Ібрагімович забив 8-й гол за "Мілан" у сезоні

Шведський нападник — найкращий бомбардир "Мілана" у поточному чемпіонаті.

Футбольний клуб "Мілан" вийшов на перше місце у чемпіонаті Італії з футболу після виїзної перемоги над "Венецією" у матчі 21-го туру Серії А.

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"Россо-нері" здобули перемогу з розгромним рахунком 3:0. Голи забивали Златан Ібрагімович та Тео Ернандес, який оформив дубль.

Для 40-річного Ібрагімовича цей м'яч став 8-м цього сезону. За цим показником нападник є найкращим у складі італійського гранду. Цьогорічного чемпіонату Златан зіграв у 13 матчах. Ще по п'ять м'ячів у складі "Мілана" забили Рафаель Леао, Франк Кессьє та Олів'є Жіру.

Twitter-аккаунт Gracenote Live, який спеціалізується на футбольній статистиці, зазначає, що Ібрагімович забиває щороку, починаючи з 1999-го.

[ + – ] Златан Ібрагімович забиває вже 23 роки поспіль

Також Ібрагімович забив 80-ти клубам із топ-5 чемпіонатів Європи (чемпіонати Англії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції). Раніше таке вдавалося лише Кріштіану Роналду, який нині виступає за "Манчестер Юнайтед".

"Мілан" піднявся на перше місце у чемпіонаті, випереджаючи найближчого переслідувача, міланський "Інтер", на два очки. Але суперник має два матчі в запасі.

Турнірна таблиця Серії А. Топ-5 клубів.

"Мілан" — 21 матч, 48 очок; "Інтер" — 19 матчів, 46 очок; "Наполі" — 20 матчів, 40 очок; "Аталанта" — 19 матчів, 38 очок "Ювентус" — 20 матчів, 35 очок.

Раніше Фокус розповідав, що Златан Ібрагімович розкритикував менталітет, що панує в Манчестер Юнайтед. Нападник згадав історію, яка сталася з ним під час виступів за англійський клуб: футболіст був змушений заплатити за сік, який випив після одного з матчів.

Також Златан розповів про причини свого конфлікту з Ромелом Лукаком, який стався у січні минулого року. Тоді, під час матчу "Мілан" — "Інтер" високорослі нападники вступили в суперечку, яка ледь не переросла в бійку. Пізніше Ібрагімович зізнався, що спровокував гнів Лукаку фразою про його матір та обряди вуду, в які вона вірить.