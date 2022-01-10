Отказался от части зарплаты. Умтити продлил контракт с "Барселоной" до 2026 года

Каталонский клуб продолжает находить варианты облегчить финансовые трудности.

Футбольный клуб "Барселона" продлил контракт с французским защитником Самюэлем Умтити, сообщается на официальном сайте каталонцев.

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28-летний футболист будет выступать за "Барселону" до 2026 года. Такое решение руководство клуба приняло, договорившись с игроком о частичном отказе от заработной платы, которую он должен был получить до 2023 года. Согласно новому договору, Умтити получит меньше денег, чем должен был по предыдущему контракту.

"Эта операция по продлению контракта не влечет за собой каких-либо больших финансовых обязательств со стороны ФК "Барселона" в отношении игрока", — говорится в заявлении клуба.

Переподписание контракта с Умтити позволит "Барселоне" увеличить свою квоту на финансовый фэйр-плей и, таким образом, зарегистрировать новичка команды Феррана Торреса в Испанской профессиональной футбольной лиге.

На предыдущей неделе Фокус рассказывал о том, что защитник "Барселоны" Жерар Пике раскрыл размер своей заработной платы. Футболист возмутился информации на одном из испанских телеканалов о том, что якобы зарабатывает 28 миллионов евро и опубликовал выписку из банка в своем аккаунте в Twitter. Согласно тем же данным, Самюэль Умтити зарабатывает 20 миллионов евро в год за вычетом налогов.

В конце 2021 года "Барселона" объявила о переходе нападающего "Манчестер Сити" Феррана Торреса. За трансфер 21-летнего игрока "гранатово-синие" заплатят 55 миллионов евро, но эта сумма будет выплачена в несколько платежей. Футболист подписал контракт на 5,5 лет, а клуб, который захочет выкупить игрока, должен будет заплатить "Барселоне" 1 миллиард евро.