Відмовився від частини зарплати. Умтіті продовжив контракт із "Барселоною" до 2026 року

Каталонський клуб продовжує шукати варіанти полегшити фінансові проблеми.

Футбольний клуб "Барселона" продовжив контракт із французьким захисником Самюелем Умтіті, повідомляється на офіційному сайті каталонців.

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28-річний футболіст виступатиме за "Барселону" до 2026 року. Таке рішення керівництво клубу прийняло, домовившись із гравцем про часткову відмову від заробітної плати, яку він мав отримати до 2023 року. Згідно з новим договором, Умтіті отримає менше грошей, ніж мав за попереднім контрактом.

"Ця операція з продовження контракту не тягне за собою якихось великих фінансових зобов'язань із боку ФК "Барселона" щодо гравця", — йдеться в заяві клубу.

Перепідписання контракту з Умтіті дозволить "Барселоні" збільшити свою квоту на фінансовий феєр-плей і таким чином зареєструвати новачка команди Феррана Торреса в Іспанській професійній футбольній лізі.

Минулого тижня Фокус розповідав про те, що захисник "Барселони" Жерар Піке розкрив розмір своєї заробітної плати. Футболіст обурився на одному з іспанських телеканалів про те, що нібито заробляє 28 мільйонів євро та опублікував виписку з банку у своєму акаунті у Twitter. Згідно з тими ж даними, Самюель Умтіті заробляє 20 мільйонів євро на рік за вирахуванням податків.

Наприкінці 2021 року "Барселона" оголосила про перехід нападника "Манчестер Сіті" Феррана Торреса. За трансфер 21-річного гравця "гранатово-сині" заплатять 55 мільйонів євро, але ця сума буде виплачена в кілька платежів. Футболіст підписав контракт на 5,5 року, а клуб, який захоче викупити гравця, має заплатити "Барселоні" 1 мільярд євро.