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Футболист сборной Турции разбился в аварии (фото)

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Автомобиль футболиста, авария
Фото: sozcu.com.tr | Автомобиль футболиста после аварии

Следующие матчи в турецком чемпионате будут начинаться с минуты молчания в память о футболисте.

Ахмет Чалык — футболист сборной Турции и клуба "Коньяспор", выступающего в турецкой Суперлиге, — погиб в автомобильной аварии. Ему было 27 лет. Об этом сообщает сайт Федерации футбола Турции.

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Автомобиль футболиста после аварии.
футболист сборной Турции, Турция, Суперлига турции
Автомобиль футболиста после аварии.
Ахмет Чалык, сборная, турция
Ахмет Чалык перед матчем сборной Турции.
футболист сборной Турции, Турция, Суперлига турции
футболист сборной Турции, Турция, Суперлига турции
Ахмет Чалык, сборная, турция

"Мы с глубокой скорбью узнали, что Ахмет Чалык, футболист "Коньяспора", который также играл в национальной сборной, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Анкара — Нигде", — говорится в сообщении.

В салоне кроме Чалыка больше никого не было. Он не справился с управлением, автомобиль вылетел на обочину и перевернулся. Проводится расследование аварии.

Матчи 14-17 января в Турции будет начинаться с минуты молчания в память о футболисте. Свои соболезнования выразили представители многих турецких клубов.

В послужном списке Ахмета Чалыка 8 матчей за турецкую сборную, он воспитанник клуба "Генчлербирлиги". На пике своей карьеры, 2017 году, он подписал контракт с "Галатасараем", цвета которого защищал в течение трех лет, после чего в 2020 году перешел в "Коньяспор".

Ранее Фокус сообщал, что 40-летний Златан Ибрагимович забил уже 8 мячей за "Милан" в нынешнем сезоне, больше чем кто-либо еще в составе "россонери". Выездная победа над "Венецией" в минувшем туре позволила "Милану" возглавить турнирную таблицу Серии А.