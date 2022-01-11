Футболист сборной Турции разбился в аварии (фото)

Следующие матчи в турецком чемпионате будут начинаться с минуты молчания в память о футболисте.

Ахмет Чалык — футболист сборной Турции и клуба "Коньяспор", выступающего в турецкой Суперлиге, — погиб в автомобильной аварии. Ему было 27 лет. Об этом сообщает сайт Федерации футбола Турции.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Автомобиль футболиста после аварии. [ + – ] Автомобиль футболиста после аварии. [ + – ] Ахмет Чалык перед матчем сборной Турции.

"Мы с глубокой скорбью узнали, что Ахмет Чалык, футболист "Коньяспора", который также играл в национальной сборной, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Анкара — Нигде", — говорится в сообщении.

В салоне кроме Чалыка больше никого не было. Он не справился с управлением, автомобиль вылетел на обочину и перевернулся. Проводится расследование аварии.

Матчи 14-17 января в Турции будет начинаться с минуты молчания в память о футболисте. Свои соболезнования выразили представители многих турецких клубов.

В послужном списке Ахмета Чалыка 8 матчей за турецкую сборную, он воспитанник клуба "Генчлербирлиги". На пике своей карьеры, 2017 году, он подписал контракт с "Галатасараем", цвета которого защищал в течение трех лет, после чего в 2020 году перешел в "Коньяспор".

Ранее Фокус сообщал, что 40-летний Златан Ибрагимович забил уже 8 мячей за "Милан" в нынешнем сезоне, больше чем кто-либо еще в составе "россонери". Выездная победа над "Венецией" в минувшем туре позволила "Милану" возглавить турнирную таблицу Серии А.