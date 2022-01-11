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Футболіст збірної Туреччини розбився в аварії (фото)

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Автомобіль футболіста, аварія
Фото: sozcu.com.tr | Автомобіль футболіста після аварії

Наступні матчі в турецькому чемпіонаті починатимуться з хвилини мовчання на згадку про футболіста.

Ахмет Чалик — футболіст збірної Туреччини та клубу "Коньяспор", який виступає в турецькій Суперлізі, — загинув в автомобільній аварії. Йому було 27 років. Про це повідомляє сайт Федерації футболу Туреччини.

Автомобіль футболіст після аварії.
Автомобіль футболіст після аварії.
Автомобіль футболіст після аварії.
Автомобіль футболіст після аварії.
Ахмет Чалик перед матчем збірної Туреччини.
Ахмет Чалик перед матчем збірної Туреччини.
Автомобіль футболіст після аварії.
Автомобіль футболіст після аварії.
Ахмет Чалик перед матчем збірної Туреччини.

"Ми з глибоким сумом дізналися, що Ахмет Чалик, футболіст "Коньяспора", який також грав у національній збірній, загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди на трасі Анкара — Нігде", — йдеться в повідомленні.

У салоні, крім Чалика, більше нікого не було. Він не впорався з керуванням, автомобіль вилетів на узбіччя та перекинувся. Проводиться розслідування аварії.

Матчі 14-17 січня в Туреччині розпочинатимуться з хвилини мовчання на згадку про футболіста. Свої співчуття висловили представники багатьох турецьких клубів.

У послужному списку Ахмета Чалика 8 матчів за турецьку збірну, він вихованець клубу "Генчлербірліги". На піку своєї кар'єри, 2017 року, він підписав контракт із "Галатасараєм", кольори якого захищав протягом трьох років, після чого у 2020 році перейшов до "Коньяспору".

Раніше Фокус повідомляв, що 40-річний Златан Ібрагімович забив уже 8 м'ячів за "Мілан" у нинішньому сезоні, більш ніж будь-хто ще в складі "россонері". Виїзна перемога над "Венецією" в минулому турі дозволила "Мілану" очолити турнірну таблицю Серії А.