Футболіст збірної Туреччини розбився в аварії (фото)

Наступні матчі в турецькому чемпіонаті починатимуться з хвилини мовчання на згадку про футболіста.

Ахмет Чалик — футболіст збірної Туреччини та клубу "Коньяспор", який виступає в турецькій Суперлізі, — загинув в автомобільній аварії. Йому було 27 років. Про це повідомляє сайт Федерації футболу Туреччини.

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[ + – ] Автомобіль футболіст після аварії. [ + – ] Автомобіль футболіст після аварії. [ + – ] Ахмет Чалик перед матчем збірної Туреччини.

"Ми з глибоким сумом дізналися, що Ахмет Чалик, футболіст "Коньяспора", який також грав у національній збірній, загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди на трасі Анкара — Нігде", — йдеться в повідомленні.

У салоні, крім Чалика, більше нікого не було. Він не впорався з керуванням, автомобіль вилетів на узбіччя та перекинувся. Проводиться розслідування аварії.

Матчі 14-17 січня в Туреччині розпочинатимуться з хвилини мовчання на згадку про футболіста. Свої співчуття висловили представники багатьох турецьких клубів.

У послужному списку Ахмета Чалика 8 матчів за турецьку збірну, він вихованець клубу "Генчлербірліги". На піку своєї кар'єри, 2017 року, він підписав контракт із "Галатасараєм", кольори якого захищав протягом трьох років, після чого у 2020 році перейшов до "Коньяспору".

Раніше Фокус повідомляв, що 40-річний Златан Ібрагімович забив уже 8 м'ячів за "Мілан" у нинішньому сезоні, більш ніж будь-хто ще в складі "россонері". Виїзна перемога над "Венецією" в минулому турі дозволила "Мілану" очолити турнірну таблицю Серії А.