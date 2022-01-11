Усик подождет. На переговоры по бою Фьюри - Уайт установлен новый дедлайн

WBC дает британским боксерам последний шанс договориться о чемпионском поединке.

Поединок Александр Усик — Тайсон Фьюри оказался под угрозой срыва из-за обязательства британского боксера защитить титул чемпиона мира по версии WBC в бою с обязательным претендентом Диллианом Уайтом.

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Организация WBC, чемпионским поясом которой в супертяжелом весе владеет Тайсон Фьюри, опубликовала заявление о том, что продлевает срок переговоров между командами Фьюри и Уайта до 18 января 2022 года. Если до этой даты стороны не достигнут соглашения, то в штаб-квартире организации в Мехико будут объявлены открытые торги. Любая промоутерская компания может выкупить право на продвижение этого боя.

Отметим, что Фьюри не может встретиться с Усиком в рамках боя за статус абсолютного чемпиона мира, из-за того должен сначала договориться с Диллианом Уайтом. В то же время, Уайт не намерен отказываться от возможности провести бой за статус чемпиона мира по версии WBC.

В конце декабря руководитель промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который ведет дела Тайсона Фьюри, рассказал, почему бой между Фьюри и Уайтом может сорваться. По мнению 90-летнего Арума, Диллиан Уайт имеет слишком высокие финансовые запросы и хочет получить за бой гарантированные 10 миллионов долларов, в то время, как компания предлагает ему от 5 до 5,5 миллионов долларов.

Кроме того, Александр Красюк, который ведет дела Александра Усика, рассказал, что Энтони Джошуа, с которым у украинца запланирован бой-реванш в 2022 году, не возражает против боя Усик — Фьюри. По словам промоутера, Энтони Джошуа готов повременить с ответным боем, чтобы встретиться с победителем поединка Фьюри — Усик.