Усик зачекає. На переговори з бою Ф'юрі — Вайт встановлено новий дедлайн

WBC дає британським боксерам останній шанс домовитись про чемпіонський поєдинок.

Поєдинок Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі опинився під загрозою зриву через зобов'язання британського боксера захистити титул чемпіона світу за версією WBC у бою з обов'язковим претендентом Ділліаном Вайтом.

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Організація WBC, чемпіонським поясом якої в надважкій вазі володіє Тайсон Ф'юрі, опублікувала заяву про те, що продовжує термін переговорів між командами Ф'юрі та Вайта до 18 січня 2022 року. Якщо до цієї дати сторони не досягнуть угоди, то в штаб-квартирі організації в Мехіко буде оголошено відкриті торги. Будь-яка промоутерська компанія може викупити декларацію про просування цього бою.

Зазначимо, що Ф'юрі не може зустрітися з Усиком у межах бою за статус абсолютного чемпіона світу, тому повинен спочатку домовитися з Ділліаном Вайтом. Вайт не має наміру відмовлятися від можливості провести бій за статус чемпіона світу за версією WBC.

Наприкінці грудня керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який веде справи Тайсона Ф'юрі, розповів, чому бій між Ф'юрі та Вайтом може зірватися. На думку 90-річного Арума, Ділліан Вайт має надто високі фінансові запити і хоче отримати за бій гарантовані 10 мільйонів доларів, тоді як компанія пропонує йому від 5 до 5,5 мільйонів доларів.

Крім того, Олександр Красюк, який веде справи Олександра Усика, розповів, що Ентоні Джошуа, з яким в українця заплановано бій-реванш у 2022 році, не заперечує проти бою Усик — Ф'юрі. За словами промоутера, Ентоні Джошуа готовий почекати з боєм у відповідь, щоб зустрітися з переможцем поєдинку Ф'юрі — Усик.