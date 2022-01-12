Усик рассказал, чем займется после завершения боксерской карьеры (видео)

Спортсмен не исключает, что станет знаменитым психологом и будет помогать людям.

Украинский боксер тяжеловес Александр Усик, который завоевал несколько чемпионских поясов, поделился планами на будущее. Спортсмен понимает, что боксерская карьера окончится, поэтому получает дополнительное образование. Об этом он рассказал во время встречи с юным поколением, передает USYK17 на YouTube.

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По его словам, бокс — это не на всю жизнь. Поэтому в голове боксера уже созревают планы.

Сейчас Александр получает образование в двух вузах — в Харькове по психологии и во Львовском университете внутренних дел на специальности Экономическая разведка.

Спортсмен говорит, что он может найти себя в этом, потому что ему это интересно. Получить диплом, чтобы он просто лежал дома, Усику не нужно. Он хочет реализовать свои знания.

"Для меня это интересно. Может быть, в дальнейшем я стану знаменитым психологом — ко мне будут люди приходить", — поделился боксер.

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Напомним, в интервью Фокусу Александр Усик рассказал о деньгах в спорте, личных ритуалах перед боями, диете и других жизненных вещах.

Еще сообщалось, что Александр Усик проводит тренировки в зимний период перед боем-реваншем с британцем Энтони Джошуа.