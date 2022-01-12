Усик розповів, чим займеться після завершення боксерської кар'єри (відео)

Спортсмен не виключає, що стане знаменитим психологом і допомагатиме людям.

Український боксер важкоатлет Олександр Усик, який завоював кілька чемпіонських поясів, поділився планами на майбутнє. Спортсмен розуміє, що боксерська кар'єра закінчиться, тому здобуває додаткову освіту. Про це він розповів під час зустрічі з юним поколінням, передає USYK17 на YouTube.

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За його словами, бокс – це не на все життя. Тож у голові боксера вже зріють плани.

Зараз Олександр здобуває освіту у двох вишах — у Харкові з психології та у Львівському університеті внутрішніх справ за спеціальністю "економічна розвідка".

Спортсмен каже, що він може знайти себе в цьому, бо йому це цікаво. Отримати диплом, щоб він просто лежав удома, Усику не потрібно. Він хоче реалізувати свої знання.

"Для мене це цікаво. Можливо, далі я стану знаменитим психологом — до мене люди приходитимуть", — поділився боксер.

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Нагадаємо, в інтерв'ю Фокусу Олександр Усик розповів про гроші в спорті, особисті ритуали перед боями, дієту й інші життєві речі.

Ще повідомлялося, що Олександр Усик проводить тренування в зимовий період перед боєм-реваншем із британцем Ентоні Джошуа.