Два финальных свистка. В матче Тунис - Мали на поле произошел скандал (видео)

Конфедерация африканского футбола дала возможность доиграть 3 минуты времени, но команда Туниса не вышла на поле.

Во время первого тура группового этапа Кубка Африки состоялся матч Тунис — Мали, в котором произошло несколько курьезных моментов. Как сообщает Sport.ua, арбитр матча из Замбии Джанни Сиказве решил остановить встречу на 85 минуте, из-за чего на поле возник скандал.

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Весь матч для игроков из Мали прошел напряженно — в последние минуты встречи команда осталась в меньшинстве. Но забитый в начале второго тайма гол с пенальти, сохранял преимущество Мали до последних минут. Однако команде Туниса неожиданно "помог" арбитр, который несмотря на частые задержки во втором тайме, дал свисток об окончании матча когда на таймере горели цифры 85:11. А на 90-й минуте (89:44) Джанни Сиказве просвистел еще раз, после чего тренерский штаб команды Туниса выскочил на поле с претензиями к арбитру.

Несмотря на все протесты, бригада судей осталась непреклонной, и матч завершился с минимальной победой для команды Мали.

На этом нелепости не закончились, поскольку через 20 минут после завершения матча представители Конфедерации африканского футбола решили дать командам доиграть три минуты компенсированного времени. Игра должна была возобновиться через 40 минут после финального свистка, однако сборная Туниса на поле так и не вышла.

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