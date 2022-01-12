Два фінальні свистки. У матчі Туніс — Малі на полі стався скандал (відео)

Конфедерація африканського футболу дала можливість дограти три хвилини часу, але команда Тунісу не вийшла на поле.

Під час першого туру групового етапу Кубка Африки відбувся матч Туніс — Малі, у якому сталося кілька курйозних моментів. Як повідомляє Sport.ua, арбітр матчу із Замбії Джанні Сіказве вирішив зупинити зустріч на 85 хвилині, через що на полі виник скандал.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Весь матч для гравців із Малі пройшов напружено – в останні хвилини зустрічі команда залишилася в меншості. Але забитий на початку другого тайму гол із пенальті зберігав перевагу Малі до останніх хвилин. Проте команді Тунісу несподівано "допоміг" арбітр, який незважаючи на часті затримки в другому таймі, дав свисток про закінчення матчу, коли на таймері горіли цифри 85:11. А на 90-й хвилині (89:44) Джанні Сіказве просвистів ще раз, після чого тренерський штаб команди Тунісу вискочив на поле із претензіями до арбітра.

Незважаючи на всі протести, бригада суддів залишилася непохитною, і матч завершився з мінімальною перемогою для команди Малі.

На цьому нісенітниці не закінчилися, оскільки через 20 хвилин після завершення матчу представники Конфедерації африканського футболу вирішили дати командам дограти три хвилини компенсованого часу. Гра мала відновитися через 40 хвилин після фінального свистка, проте збірна Тунісу на поле так і не вийшла.

Раніше повідомлялося, що футбольний клуб із Рівного "Верес" отримав дисциплінарне покарання за те, що футболісти відповідали на запитання журналістів російською мовою.

Також Фокус розповідав, що столичний клуб "Динамо" було оштрафовано на 250 тисяч гривень і на проведення одного матчу без глядачів умовно за прояви расизму щодо бразильця Ранжела.