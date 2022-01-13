"Шахтер" купил звезду "Аякса" Давида Нереса за 16-17 млн евро, — СМИ

Журналисты сообщают, что сделка уже закрыта, а футболист присоединится к новой команде уже в ближайшее время.

Крайний нападающий "Аякса" Давид Нерес заключил долгосрочный контракт с донецким "Шахтером", и, хотя официально о переходе бразильца еще не объявлено, все же многие источники называют этот переход состоявшемся. Таким инсайдом поделился в Twitter и итальянский журналист Фабрицио Романо.

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По информации Романо, сделка уже закрыта, а сумма трансфера составила в пределах 16-17 млн евро.

Goal уточняет, что "горняки" заплатят за футболиста 17 миллионов евро с бонусами — амстердамцы смогут получить 15% от суммы перепродажи Нереса в другой клуб. В публикации также сообщается, что уже в четверг, 13 января, Нерес прилетит в Украину, чтобы завершить переход.

Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость 24-летнего футболиста в 20 млн евро. А несколько лет назад Давид Нерес стоил 50 миллионов.

В текущем сезоне бразильский крайний нападающий-полузащитник провел 22 поединка, на его счету четыре мяча и две голевые передачи.

[ + – ] Фото: Instagram / davidneres | Давид Нерес

"Шахтер" меняет трансферную стратегию

С появлением на тренерском мостике "Шахтера" итальянского специалиста Роберто Де Дзерби из клуба неожиданно ушел главный селекционер Жозе Боту.

Наметились изменения в трансферной политике, которой "горняки" придерживались на протяжении последних десяти лет: заключить контракт с молодым перспективным бразильцем, предоставить игровой опыт в Лиге Чемпионов, поднять трансферную стоимость и выгодно продать.

Сейчас руководство "Шахтера" отдает предпочтение молодым, но уже с опытом выступлений на высоком уровне исполнителям. Прошлым летом в команду перешли защитник Марлон и нападающий Лассина Траоре. Тепер же, судя по всему, состав "черно-оранжевых" пополнился еще одним экс-игроком "Аякса". Прошлая трансферная кампания обошлась клубу Рината Ахметова суммарно в 40 млн евро. Давид Нерес может стать третьей самой дорогой покупкой "Шахтера" после перехода его соотечественников Бернарда (25 млн) и Педриньо (18 млн).

Ранее Фокус сообщал, что итальянский "Дженоа" намерен расторгнуть контракт с украинским тренером Андреем Шевченко. Но окончательное решение пока не принято. Руководство клуба останавливает солидная компенсация за досрочное расторжение, прописанная в контракте Шевченко. В таком случае "Дженоа" придется выплатить Шевченко и его штабу 20 миллионов евро.