"Шахтар" придбав зірку "Аякса" Давіда Нереса за 16-17 млн євро, — ЗМІ

ЗМІ пишуть, що операцію вже закрито, а сума трансферу в межах 16-17 млн євро.

Крайній нападник "Аякса" Давід Нерес уклав довгостроковий контракт з донецьким "Шахтарем", і, хоча офіційно про перехід бразильця ще не оголошено, все ж таки багато джерел називають цей перехід таким, що відбувся. Таким інсайдом поділився у Twitter італійський журналіст Фабриціо Романо.

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За інформацією Романо, угоду вже закрито, а сума трансферу в межах 16-17 млн євро.

Goal уточнює, що "гірники" заплатять за футболіста 17 мільйонів євро з бонусами — амстердамці зможуть отримати 15% від суми перепродажу Нереса в інший клуб. У публікації також повідомляється, що вже у четвер, 13 січня, Нерес прилетить до України, щоб завершити перехід.

Портал Transfermarkt оцінює нинішню вартість 24-річного футболіста у 20 млн євро. А кілька років тому Давід Нерес коштував 50 мільйонів.

У поточному сезоні бразильський крайній нападник-півзахисник провів 22 поєдинки, на його рахунку чотири м'ячі та дві голові передачі.

[ + – ] Фото: Instagram/davidneres | Давід Нерес

"Шахтар" змінює трансферну стратегію

З появою на тренерському містку "Шахтаря" італійського фахівця Роберто Де Дзербі з клубу несподівано пішов головний селекціонер Жозе Боту.

Намітилися зміни у трансферній політиці, якої "гірники" дотримувалися протягом останніх десяти років: укласти контракт з молодим перспективним бразильцем, надати ігровий досвід у Лізі Чемпіонів, підняти трансферну вартість та вигідно продати.

Наразі керівництво "Шахтаря" віддає перевагу молодим, але вже з досвідом виступів на високому рівні, виконавцям. Минулого літа в команду перейшли захисник Марлон і нападник Лассіна Траоре. Тепер же, зважаючи на все, склад "чорно-жовтогарячих" поповнився ще одним ексгравцем "Аякса". Минула трансферна кампанія обійшлася клубу Ріната Ахметова сумарно в 40 млн євро. Давід Нерес може стати третьою найдорожчою покупкою "Шахтаря" після переходу його співвітчизників Бернарда (25 млн) та Педріньйо (18 млн).

Раніше Фокус повідомляв, що італійський "Дженоа" має намір розірвати контракт з українським тренером Андрієм Шевченком. Але остаточного рішення поки що не ухвалено. Керівництво клубу зупиняє солідна компенсація за дострокове розірвання, прописана в контракті Шевченка. У такому разі "Дженоа" доведеться виплатити Шевченку та його штабу 20 мільйонів євро.