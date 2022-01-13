Напомнил про допинг. Кличко раскритиковал Фьюри за высказывание об Усике

Украинский боксер призвал Фьюри "держать себя в руках" и процитировал известного писателя.

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко на своей странице в Twitter раскритиковал британского боксера Тайсона Фьюри.

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Кличко-младший отреагировал на оскорбления со стороны Фьюри, которые "Цыганский король" адресовал в сторону Александра Усика и Энтони Джошуа.

Бывший чемпион мира в четырех версиях (WBA, WBO, IBF, IBO) Владимир Кличко напомнил Тайсону Фьюри о том, что тот сам имел серьезные проблемы перед поединком против украинца, который состоялся осенью 2015 года.

"Тайсон Фьюри, ты живешь в стеклянном домике и кто-то должен собирать за тобой камни. Незадолго до нашего боя у тебя, вообще-то, был обнаружен позитивный допинг-тест. Кто-угодно может погуглить это. Держи себя в руках", — написал Кличко.

Он также сопроводил публикацию цитатой писателя Роберта Льюиса Стивенсона: "Люди в домах из стекла не должны выбрасывать камни". Эта фраза в Великобритании является аналогом славянской пословицы "В чужом глазу соринку видим, а в своем и бревна не замечаем".

Таким образом Владимир Кличко встал на защиту Александра Усика, которого Фьюри обвинил в употреблении стероидов.

[ + – ] Владимир Кличко заступился за Александра Усика

Напомним, Тайсон Фьюри записал эмоциональное видеообращение к Энтони Джошуа, в котором обозвал его "бесполезным бомжарой". Фьюри упомянул поражение Джошуа от Усика, которого назвал "средневесом, напичканным стероидами".

Тайсон Фьюри пытается добиться организации боя за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Для этого британцу необходимо победить Александра Усика. Но организация поединка затягивается из-за обязательств обоих бойцов. Тайсон Фьюри должен провести обязательную защиту чемпионского пояса по версии WBC против Диллиана Уайта, а Александр Усик — бой-реванш против Энтони Джошуа, который предварительно запланирован на весну 2022 года.