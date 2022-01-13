Нагадав про допінг. Кличко розкритикував Ф'юрі за висловлювання про Усика

Український боксер закликав Ф'юрі "тримати себе в руках" та процитував відомого письменника.

Ексчемпіон світу з боксу в надважкій вазі Володимир Кличко на своїй сторінці у Twitter розкритикував британського боксера Тайсона Ф'юрі.

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Кличко-молодший відреагував на образи з боку Ф'юрі, які "Циганський король" адресував у бік Олександра Усика та Ентоні Джошуа.

Колишній чемпіон світу в чотирьох версіях (WBA, WBO, IBF, IBO) Володимир Кличко нагадав Тайсону Ф'юрі про те, що той сам мав серйозні проблеми перед поєдинком проти українця, який відбувся восени 2015 року.

"Тайсоне Ф'юрі, ти живеш у скляному будиночку і хтось повинен збирати за тобою каміння. Незадовго до нашого бою в тебе взагалі-то був виявлений позитивний допінг-тест. Хто-небудь може погуглити це. Тримай себе в руках", — написав Кличко.

Він також супроводив публікацію цитатою письменника Роберта Льюїса Стівенсона: "Люди у будинках зі скла не повинні викидати каміння". Ця фраза у Великій Британії є аналогом слов'янського прислів'я "У чужому оку смітинку бачимо, а у своєму і колоди не помічаємо".

Таким чином Володимир Кличко став на захист Олександра Усика, якого Ф'юрі звинуватив у вживанні стероїдів.

[ + – ] Володимир Кличко заступився за Олександра Усика

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі записав емоційне відеозвернення до Ентоні Джошуа, у якому обізвав його "непотрібною бомжарою". Ф'юрі згадав поразку Джошуа від Усика, якого назвав "середньою вагою, напханою стероїдами".

Тайсон Ф'юрі намагається домогтися організації бою за статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Для цього британцю необхідно перемогти Олександра Усика. Але організація поєдинку затягується через зобов'язання обох бійців. Тайсон Ф'юрі має провести обов'язковий захист чемпіонського поясу за версією WBC проти Ділліана Вайта, а Олександр Усик — бій-реванш проти Ентоні Джошуа, який заплановано на весну 2022 року.