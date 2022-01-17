Дальше без Бенитеса. Клуб Миколенко отправил в отставку главного тренера

Главный тренер "Эвертона", приглашавший украинца Виталия Миколенко, прекратил сотрудничество с клубом.

Английский футбольный клуб "Эвертон" объявил о прекращении сотрудничества с испанским специалистом Рафаэлем Бенитесом, сообщает клубная пресс-служба.

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Вероятнее всего, решение руководства клуба связано с неудовлетворительными результатами команды. По итогам 19 сыгранных матчей, "Эвертон" занимает только 16 место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. От зоны вылета ливерпульский клуб отделяет только 6 очков.

В последний раз "Эвертон" побеждал в чемпионате Англии еще 6 декабря, когда был повержен лондонский "Арсенал" (2:1). После этого "ириски" проиграли "Кристал Пэласу" (1:3), сыграли вничью с "Челси" (1:1) и потерпели два поражения от "Брайтона" (2:3) и "Норвича" (1:2). Именно последний проигрыш стал последней каплей терпения руководителей "Эвертона".

Отметим, что в запасе у ливерпульской команде остаются перенесенные из-за пандемии коронавируса матчи с аутсайдерами "Бернли" и "Ньюкаслом", а также с "Лестером", который занимает 10-е место.

Рафаэль Бенитес возглавил "Эвертон" в июне 2021 года. До этого он работал с такими известными командами, как "Валенсия", "Ливерпуль", "Интер", "Челси", "Реал Мадрид" и "Ньюкасл".

61-летний испанец в "Эвертоне" запомнился скандалом с одним из ключевых игроков — французом Люкой Динем. Этот футболист выступал на позиции левого защитника, но после конфликта с главным тренером лишился места в составе. Этот фактор называют одним из главных в пользу того, почему "Эвертон" решил приобрести у "Динамо" Виталия Миколенко. Сам Бенитес приветствовал переход украинца и сразу начал доверять ему место на поле. Что касается Диня, то француз перешел в "Астон Виллу" за 27 миллионов фунтов.

О том, кто возглавит "Эвертон", клубная пресс-служба сообщит в ближайшее время.

Ранее Фокус рассказывал о реакции болельщиков "Эвертона" на дебютный матч Виталия Миколенко. Украинец стал игроком "Эвертона" 1 января 2022 года, а за его переход "Динамо" Киев получило 23 миллиона евро.