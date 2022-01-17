Далі без Бенітеса. Клуб Миколенка відправив у відставку головного тренера

Головний тренер "Евертона", який запрошував українця Віталія Миколенка, припинив співпрацю з клубом.

Англійський футбольний клуб "Евертон" оголосив про припинення співпраці з іспанським фахівцем Рафаелем Бенітесом, повідомляє клубна пресслужба.

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Найімовірніше, рішення керівництва клубу пов'язане з незадовільними результатами команди. За підсумками 19 зіграних матчів, "Евертон" посідає лише 16 місце в турнірній таблиці, маючи в активі 19 очок. Від зони вильоту ліверпульський клуб відокремлює лише 6 очок.

Востаннє "Евертон" перемагав у чемпіонаті Англії ще 6 грудня, коли був повалений лондонський "Арсенал" (2:1). Після цього "іриски" програли "Крістал Пеласу" (1:3), зіграли внічию з "Челсі" (1:1) і зазнали двох поразок від "Брайтона" (2:3) та "Норвіча" (1:2). Саме останній програш став останньою краплею терпіння керівників "Евертона".

Зазначимо, що в запасі у ліверпульській команді залишаються перенесені через пандемію коронавірусу матчі з аутсайдерами "Бернлі" та "Ньюкаслом", а також із "Лестером", який посідає 10-те місце.

Рафаель Бенітес очолив "Евертон" у червні 2021 року. До цього він працював із такими відомими командами, як "Валенсія", "Ліверпуль", "Інтер", "Челсі", "Реал Мадрид" і "Ньюкасл".

61-річний іспанець в "Евертоні" запам'ятався скандалом з одним із ключових гравців — французом Люкою Дінем. Цей футболіст виступав на позиції лівого захисника, але після конфлікту з головним тренером втратив місце у складі. Цей фактор називають одним із головних на користь того, чому "Евертон" вирішив придбати в "Динамо" Віталія Миколенка. Сам Бенітес схвалив перехід українця і одразу почав довіряти йому місце на полі. Що ж до Діня, то француз перейшов в "Астон Віллу" за 27 мільйонів фунтів.

Про те, хто очолить "Евертон", клубна пресслужба повідомить найближчим часом.

Раніше Фокус розповідав про реакцію вболівальників "Евертона" на дебютний матч Віталія Миколенка. Українець став гравцем "Евертона" 1 січня 2022 року, а за його перехід "Динамо" Київ отримало 23 мільйони євро.