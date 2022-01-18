"Ушло много крупных контрактов". Усик пожаловался на потерю денег из-за хейтеров

Чемпион мира в супертяжелом весе не имеет рекламных контрактов в Украине из-за нежелания компаний сотрудничать с ним.

Украинский боксер Александр Усик рассказал, что крупные украинские бренды отказались с ним работать. Об этом спортсмен сообщил в интервью журналистке Марии Ефросининой на ее YouTube-канале.

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Усик отметил, что спортсмены зачастую зарабатывают на рекламных контрактах больше средств, чем от профессионального спорта. Но в Украине на сегодняшний день у него нет такого источника дохода из-за его мировоззрения.

"Ситуация такова, что с хейтами и разделением непонимания очень много контрактов ушло. Многомиллионные контракты отвалились. Компании отказались от сотрудничества. Некоторые говорили: "Ты там политически высказывался". А я им говорю: "Где, покажите?". А они отвечают: "Ну вот, на тебя там говорят". Так есть же разница между "говорят" и "я говорю". Достаточно много денег я потерял за свою позицию. Я не жалею об этом. Деньги — это самый легкий ресурс, который можно восполнить", — рассказал Александр Усик.

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Отметим, что ранее Александр Усик был лицом одной из букмекерских компаний, а также оператора мобильной связи. Спортсмен часто подвергается критике из-за взглядов на аннексию Крыма и отношение к Российской Федерации. В 2018 году украинец даже боксировал в столице России, где победил Мурата Гассиева в рамках чемпионского боя в тяжелом весе, где в том же году он стал абсолютным чемпионом мира.

Накануне Александру Усику исполнилось 35 лет. Фокус собрал пять разных историй от друзей, коллег и соперников украинского боксера.

Ранее Александр Усик рассказал как распределяются призовые после его боев. По словам боксера, он получает только 20% от общей суммы, после чего делится заработанным с промоутерами и всей командой, которая помогала ему готовится к бою.