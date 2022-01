Александру Усику 35. Пять историй о лучшем боксере Украины

Украинскому чемпиону мира по боксу в супертяжелом весе 17 января исполнилось 35 лет. Фокус пообщался с друзьями и коллегами Александра Усика, которые рассказали несколько историй из жизни знаменитого украинского боксера.

В новейшей истории Украины не так много спортсменов, благодаря которым нашу страну узнают в мире. Это братья Кличко, Андрей Шевченко, Сергей Бубка, Яна Клочкова, Элина Свитолина — и, конечно же, Александр Усик.

17 января чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе празднует 35-летие. По этому случаю Фокус пообщался с друзьями и коллегами боксера, которые рассказали несколько историй из жизни Александр Усика.

"Усик родился в один день с Мухаммедом Али"

Рассказывает журналист Сергей Долбилов, режиссер фильмов об Александре Усике

[ + – ] Александр Усик и трофей Мохаммеда Али Фото: K2 Promotions

Одна из самых ярких историй была связана с его легендарной фразой. Мы все-таки снимаем документ, а не постановочные кадры. И в основном это связано с тем, что происходит у самого Александра в его жизни. И вот когда было взвешивание перед поединком с Хуком в Германии и ему задали вопрос: "How do you feel?", Александр ответил: "I'm feel. I'm very feel". С того момента эта фраза стала легендарной и мне не давало покоя, как бы ее обыграть. В какой-то момент я предложил Александру встретиться и обсудить идею сделать из этого песню, точнее, клип. Александр очень живо отреагировал на это предложение, и в итоге мы написали песню и сделали клип, который в свое время был популярен в YouTube.

[ + – ] Клип на песню I am feel

Еще была масса разных моментов. Александр очень уважает Мухаммеда Али, они родились в один день, 17 января. И вот эта известная фраза "Порхай, как бабочка, жаль, как пчела" тоже проявилась. Мы снимали Александра на базе в Конча-Заспе и оператор заметил, что в окно бьется шикарнейшая бабочка. И оператор связал в едином кадре Александра Усика и эту бабочку, чтобы потом мы могли использовать это изображение как образ.

"Я рад, что у нас с Усиком был такой бой"

Рассказывает боксер Майрис Бриедис, соперник Усика в 2018 году

[ + – ] Майрис Бриедис и Александр Усик Фото: K2 Promotions

Не могу охарактеризовать Александра одним словом. Могу вспомнить одну маленькую историю, которую мне рассказывали о нем. Когда я еще работал в полиции и готовился к бою с Усиком, кто-то из его команды говорил что-то в духе: "Будем бить мента". Это мне не понравилось, но я не уверен, что это правда. После нашего с ним боя прошло много времени. Сейчас мы встретились с ним в Дубае, без напряженной обстановки, нормально пообщались. По характеру мы с ним одинаковы, по гороскопу у нас один знак Зодиака и вид спорта мы выбрали одинаковый.

Если вспомнить наш с ним бой, то там была разнообразная история. И он со своей стороны не был готов на 100%, и у меня были свои проблемы. Мы оба не показали себя с лучшей стороны. Бой с Усиком мне понравился, хотя я знаю, что мы оба можем лучше. Он показал высокий уровень в поединке против Джошуа. Не могу сказать, что он был самым тяжелым для меня, но, наверное, самый яркий и разнообразный в моей карьере. Где-то надо было и характер проявить, когда ребро сломалось в четвертом раунде. Когда я боксировал с Хуком, получил перелом ребра. Усик, вероятно, об этом знал и один раз попал туда, обострив эту травму. Сами представляете, каково это — боксировать со сломанным ребром. Тут дышать тяжело, а еще боксировать восемь раундов!

Я очень рад за его достижения, рад, что у нас был такой бой. Надеюсь, мировой бокс захочет увидеть его повторение, но уже в лучшей версии. Не важно, в какой категории: в супертяжах или в крузерах. Если мир хочет увидеть что-то, что оживляет бокс, то надо дядям, у которых есть денежки, собраться и делать это. Потому что у Усика уже аппетит совершенно другой, но это и правильно, у всех нас растет аппетит с достижениями.

Желаю Александру Усику быть сильным, достигать больших вершин и прославлять Украину.

Александр Усик — славный мечтатель, который усердно трудится

Рассказывает Алина Шатерникова, вице-президент Лиги профессионального бокса Украины

[ + – ] Александр Усик — чемпион мира в супертяжелом весе Фото: Matchroom Boxing

Александр Усик — очень самодостаточная личность с абсолютной детской непосредственностью и легкостью во всем. Что для меня в нем мегапритягательно — он живет осознанно, полностью убрав из своей жизни надуманные социумом шаблоны. Он говорит, что думает и чувствует, не пытаясь кому-то понравится. Саша искренен во всем. Он творчески реагирует на жизненные ситуации и вызовы. И самые сложные вызовы его сильно мотивируют. Именно по этой причине ему в разы интереснее проходить в ринге самых самых сильных соперников, чем скучно тягаться с середнячками-боксерами.

Александр Усик — славный мечтатель, который усердно трудится, чтобы мечты воплотить в жизнь.

Екатерина Усик — женщина, без которой Александр Усик не может ни дышать, ни побеждать

Посмотрите его достижения в спорте и вы согласитесь, что для Александра Усика нет ничего невозможного. Он — замечательный муж для своей супруги и замечательный отец своих детей. Не перестает учиться, развиваться и познавать мир в ярких и добрых красках. Человек-созидатель, тот, кто делает этот мир добрее. И веселее: ведь он так любит шутить, и чтобы людям вокруг него было легко и тепло.

"Мы с Усиком тренировались по 5-6 часов в день, через боль, слезы, но трудились"

Рассказывает Сергей Лапин, руководитель компании Usyk 17 Promotions

[ + – ] Александр Усик во время тренировки Фото: K2 Promotions

Александра Усика знаю, если не ошибаюсь, с 2001 года, в Симферополе познакомились, в зале бокса. Он пришел записываться в секцию бокса к моему отцу: слух прошел, мол, тренер крутой приехал, ребята все ринулись в зал. Приходило много ребят тогда, примерно за месяц, человек 20, но тренировки у Сергея Юрьевича были тяжелые — выдержали единицы. А потом и они бросили, остались только мы с Сашей вдвоем. У меня выбора не было, отец же тренер (улыбается, — ред.). А Саша тогда перетерпел, всю группу "перебил". Показал еще тогда свой чемпионский характер!

По поводу промоутерской компании, которую он основал: много профессиональных боксеров топ-уровня рано или поздно принимают решение о создании своей промоутерской компании. Сейчас она работает в интересах Александра, а также мы смотрим на перспективу развития бокса и привлечения молодых талантов в будущем.

Было одно время в юности, когда мы тренировались по 5-6 часов в день, через боль, слезы, но трудились. Когда у ребят из других групп в зале были тренировки по часу, Александру тогда было 16 лет, все сверстники гуляли-отдыхали, а он в зале пахал. В итоге за столь короткий срок Саша начал показывать очень неплохие результаты.

Конечно, пришлось сталкиваться с трудностями: то судьи не совсем честные на соревнованиях, то какие-то сложности финансовые. Но Александр приходил в зал и продолжал трудиться, и как мы видим сейчас, все это было не зря!

"Усик выполняет всю работу на 100% и делает даже больше"

Рассказывает Олег Малиновский, украинский боксер-профессионал

[ + – ] Александр Усик выполняет огромный объем работы на сборах Фото: Matchroom Boxing

Не помню точно, когда познакомился с Сашей. Это было в любительском боксе, где-то в 2008-2009 году. Саша всегда был очень общительным в сборной. Он находил общий язык со всеми, и его всегда было интересно слушать, потому что он рассказывал много различных историй из жизни. Он обладает каким-то магнетизмом, притягивает к себе людей. Очень хороший человек.

Усик много работает над собой в тренировочном лагере. У каждого боксера-профессионала есть свой план подготовки к поединкам, все между собой отличаются. У меня не было возможности присутствовать в лагерях других боксеров-профессионалов, чемпионов мира. Но вижу, что Саша, выступая в супертяжелой весовой категории, выполняет такой объем работы, что даже мухачам (боксеры самой низкой весовой категории — прим. Фокус) этого объема работы было бы за глаза. Но Саша делает даже больше, чем многие мухачи во время подготовки к поединкам.

"Напутствие жены – особенный ритуал". Александр Усик о деньгах в спорте и ритуалах перед боями

Когда идет сбор, это три тренировки в день. Если потренироваться два-три дня в таком режиме, то кажется, что ничего сложного в этом нет. Но когда тебе изо дня в день на протяжении трех, а то и четырех недель, нужно выполнять по три тренировки в день, это очень сильно изматывает, отнимает много сил и уже после первой недели приходится сильно себя заставлять. Все тело отказывается выполнять работу и необходимо искать в себе мотивацию. Саша всегда выполняет всю работу на 100% и делает даже больше.