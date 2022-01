Олександру Усику 35. П'ять історій про кращого боксера України

Українському чемпіону світу з боксу у надважкій вазі 17 січня виповнилося 35 років. Фокус поспілкувався з друзями та колегами Олександра Усика, які розповіли кілька історій із життя знаменитого українського боксера.

У новітній історії України не так багато спортсменів, завдяки яким нашу країну впізнають у світі. Це брати Клички, Андрій Шевченко, Сергій Бубка, Яна Клочкова, Еліна Світоліна — і, звичайно ж, Олександр Усик.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

17 січня чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі святкує 35-річчя. З цієї нагоди Фокус поспілкувався з друзями та колегами боксера, які розповіли кілька історій із життя Олександр Усика.

"Усик народився одного дня з Мухаммедом Алі"

Розповідає журналіст Сергій Долбілов, режисер фільмів про Олександра Усика

[ + – ] Олександр Усик та трофей Мохаммеда Алі Фото: K2 Promotions

Одна з найяскравіших історій була з його легендарною фразою. Ми таки знімаємо документ, а не постановочні кадри. І переважно це пов'язано з тим, що відбувається у самого Олександра у його житті. І ось коли було зважування перед поєдинком з Хуком у Німеччині і його запитали: "How do you feel?", Олександр відповів: "I'm feel. I'm very feel". З того моменту ця фраза стала легендарною і мені не давало спокою, як її обіграти. Якоїсь миті я запропонував Олександру зустрітися та обговорити ідею зробити з цього пісню, точніше, кліп. Олександр дуже швидко відреагував на цю пропозицію, і в результаті ми написали пісню і зробили кліп, який свого часу був популярним у YouTube.

[ + – ] Кліп на пісню I am feel

Ще було безліч різних моментів. Олександр дуже поважає Мухаммеда Алі, вони народилися одного дня, 17 січня. І ось ця відома фраза "Літай, як метелик, жали, як бджола" теж проявилася. Ми знімали Олександра на базі в Конча-Заспі і оператор помітив, що у вікно б'ється шикарний метелик. І оператор пов'язав у єдиному кадрі Олександра Усика і цього метелика, щоб потім ми могли використовувати це зображення як образ.

"Я радий, що у нас з Усиком був такий бій"

Розповідає боксер Майріс Брієдіс, суперник Усика у 2018 році

[ + – ] Майріс Брієдіс та Олександр Усик Фото: K2 Promotions

Не можу охарактеризувати Олександра одним словом. Можу згадати одну невелику історію, яку мені розповідали про нього. Коли я ще працював у поліції і готувався до бою з Усиком, хтось з його команди говорив щось на кшталт: "Битимемо мента". Це мені не сподобалося, але я не певен, що це правда. Після нашого з ним бою минуло багато часу. Зараз ми зустрілися з ним у Дубаї, без напруженої обстановки, нормально поспілкувалися. За характером ми з ним однакові, за гороскопом ми маємо один знак Зодіаку і вид спорту ми вибрали однаковий.

Якщо згадати наш із ним бій, то там була різноманітна історія. І він зі свого боку не був готовий на 100%, і мав свої проблеми. Ми обоє не показали себе з найкращого боку. Бій з Усиком мені сподобався, хоча я знаю, що ми обоє можемо краще. Він показав високий рівень у поєдинку проти Джошуа. Не можу сказати, що він був найважчим для мене, але, мабуть, найяскравіший і найрізноманітніший у моїй кар'єрі. Десь треба було й характер виявити, коли ребро зламалося у четвертому раунді. Коли я боксував із Хуком, отримав перелом ребра. Усик, мабуть, про це знав і одного разу ударив туди, загостривши цю травму. Самі уявляєте, як це боксувати зі зламаним ребром. Тут важко дихати, а ще боксувати вісім раундів!

Я дуже радий за його досягнення, радий, що у нас був такий бій. Сподіваюся, світовий бокс захоче побачити його повторення, але вже у найкращій версії. Не важливо, в якій категорії: у супертяжах чи крузерах. Якщо світ хоче побачити щось, що оживляє бокс, то треба дядькам, які мають гроші, зібратися і робити це. Тому що в Усика вже апетит зовсім інший, але це і правильно, у всіх нас росте апетит із досягненнями.

Бажаю Олександру Усику бути сильним, досягати великих вершин та славити Україну.

Олександр Усик — славний мрійник, який старанно працює

Розповідає Аліна Шатернікова, віцепрезидентка Ліги професійного боксу України

[ + – ] Олександр Усик — чемпіон світу у надважкій вазі Фото: Matchroom Boxing

Олександр Усик — дуже самодостатня особистість з абсолютною дитячою безпосередністю та легкістю у всьому. Що для мене в ньому мегапривабливо — він живе усвідомлено, повністю прибравши зі свого життя надумані соціумом шаблони. Він каже, що думає та відчуває, не намагаючись комусь сподобається. Сашко щирий у всьому. Він творчо реагує на життєві ситуації та виклики. І найскладніші виклики його дуже мотивують. Саме тому йому в рази цікавіше проходити в рингу найсильніших суперників, ніж нудно тягатися із середнячками-боксерами.

Олександр Усик — славний мрійник, який старанно трудиться, щоби мрії втілити в життя.

Важливо

Катерина Усик — жінка, без якої Олександр Усик не може ні дихати, ні перемагати

Подивіться його досягнення у спорті і ви погодитеся, що для Олександра Усика немає нічого неможливого. Він — чудовий чоловік для своєї дружини і чудовий батько своїх дітей. Не перестає вчитися, розвиватися та пізнавати світ у яскравих та добрих фарбах. Людина-творець, той, хто робить цей світ добрішим. І веселішим: адже він так любить жартувати і щоб людям навколо нього було легко і тепло.

"Ми з Усиком тренувалися по 5-6 годин на день, через біль, сльози, але працювали"

Розповідає Сергій Лапін, керівник компанії Usyk 17 Promotions

[ + – ] Олександр Усик під час тренування Фото: K2 Promotions

Олександра Усика знаю, якщо не помиляюся, з 2001 року, у Сімферополі познайомились у залі боксу. Він прийшов записуватися в секцію боксу до мого батька: слух пройшов, мовляв, тренер крутий приїхав, хлопці всі кинулися до зали. Приходило багато хлопців тоді, приблизно за місяць, чоловік 20, але тренування у Сергія Юрійовича були важкі — витримали одиниці. А потім і вони покинули, залишилися тільки ми з Сашком удвох. У мене вибору не було, батько ж тренер (усміхається, ред.). А Сашко тоді перетерпів, всю групу "перебив". Показав ще тоді свій чемпіонський характер!

Щодо промоутерської компанії, яку він заснував: багато професійних боксерів топрівня рано чи пізно приймають рішення про створення своєї промоутерської компанії. Зараз вона працює на користь Олександра, а також ми дивимося на перспективу розвитку боксу та залучення молодих талантів у майбутньому.

Був один час у юності, коли ми тренувалися по 5-6 годин на день, через біль, сльози, але працювали. Коли у хлопців з інших груп у залі були тренування по годині, Олександру тоді було 16 років, усі однолітки гуляли-відпочивали, а він у залі працював. У результаті за такий короткий термін Сашко почав показувати дуже непогані результати.

Звичайно, довелося стикатися з труднощами: то судді не зовсім чесні на змаганнях, якісь складності фінансові. Але Олександр приходив до зали і продовжував працювати, і як ми бачимо зараз, все це було недаремно!

"Усик виконує всю роботу на 100% і робить навіть більше"

Розповідає Олег Малиновський, український боксер-професіонал

[ + – ] Олександр Усик виконує величезний обсяг роботи на зборах Фото: Matchroom Boxing

Не пам'ятаю точно, коли познайомився із Сашком. Це було в аматорському боксі десь у 2008-2009 році. Сашко завжди був дуже товариським у збірній. Він знаходив спільну мову з усіма, і його завжди було цікаво слухати, тому що він розповідав багато різних історій життя. Він має якийсь магнетизм, притягує до себе людей. Дуже хороша людина.

Усик багато працює над собою у тренувальному таборі. Кожен боксер-професіонал має свій план підготовки до поєдинків, всі між собою відрізняються. У мене не було можливості бути присутніми в таборах інших боксерів-професіоналів, чемпіонів світу. Але я бачу, що Саша, виступаючи у важкій ваговій категорії, виконує такий обсяг роботи, що навіть льотчикам (боксерам найнижчої вагової категорії – прим. Фокус ) такого обсягу роботи було б занадто. Але Сашко робить навіть більше, ніж багато мухачів під час підготовки до поєдинків.

Важливо

"Напуття дружини — особливий ритуал". Олександр Усик про гроші в спорті та ритуали перед боями

Коли триває збір, це три тренування на день. Якщо потренуватися два-три дні в такому режимі, то, здається, нічого складного в цьому немає. Але коли тобі день у день протягом трьох, а то й чотирьох тижнів, потрібно виконувати по три тренування на день, це дуже виснажує, забирає багато сил і вже після першого тижня доводиться сильно себе примушувати. Все тіло відмовляється виконувати роботу і необхідно шукати мотивацію. Сашко завжди виконує всю роботу на 100% і робить навіть більше.