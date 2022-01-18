"Пішло багато великих контрактів". Усик поскаржився на втрату грошей через хейтерів

Чемпіон світу у надважкій вазі не має рекламних контрактів в Україні через небажання компаній співпрацювати з ним.

Український боксер Олександр Усик розповів, що великі українські бренди відмовилися працювати з ним. Про це спортсмен повідомив в інтерв'ю журналістці Марії Єфросініній на її YouTube-каналі.

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Усик зазначив, що спортсмени найчастіше заробляють на рекламних контрактах більше коштів, ніж від професійного спорту. Але в Україні на сьогодні він не має такого джерела доходу через його світогляд.

"Ситуація така, що з хейтерами та поділом нерозуміння дуже багато контрактів пішло. Багатомільйонні контракти відвалилися. Компанії відмовилися від співпраці. Деякі говорили: "Ти там політично висловлювався". А я їм говорю: "Де, покажіть?". А вони відповідають: "Ну ось, на тебе там кажуть". Так є різниця між "говорять" і "я говорю". Досить багато грошей я втратив за свою позицію. Я не жалкую про це. Гроші — це найлегший ресурс, який можна заповнити", – розповів Олександр Усик.

[ + – ] Олександр Усик розповів про втрату грошей через хейтерів

Зазначимо, що раніше Олександр Усик був обличчям однієї з букмекерських компаній, а також оператора мобільного зв'язку. Спортсмен часто піддається критиці через погляди на анексію Криму та ставлення до Російської Федерації. У 2018 році українець навіть боксував у столиці Росії, де переміг Мурата Гассієва у межах чемпіонського бою у важкій вазі, де того ж року він став абсолютним чемпіоном світу.

Напередодні Олександру Усику виповнилося 35 років. Фокус зібрав п'ять різних історій від друзів, колег та суперників українського боксера.

Раніше Олександр Усик розповів як розподіляються призові після його боїв. За словами боксера, він отримує лише 20% від загальної суми, після чого ділиться заробленим із промоутерами та всією командою, яка допомагала йому готуватися до бою.