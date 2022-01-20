На рваных грушах: женская сборная Украины по боксу жалуется на условия и отсутствие призовых

Бывший тренер женской сборной по боксу Сергей Гордиенко убежден, что выходом из ситуации станет смена руководства Федерации бокса Украины.

Спортсменки сборной Украины по женскому боксу не получают призовых за свои победы, рассказал в интервью изданию "Обозреватель" бывший главный тренер женской сборной Украины по боксу Сергей Гордиенко.

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[ + – ] Сергей Гордиенко с призерами ЧМ-2018 Анной Охотой и Марией Бовой

Он также отметил, что боксерши тренируются на рваных грушах и не имеют спортинвентаря.

На последнем чемпионате мира по боксу среди женщин в 2018 году Украинская сборная завоевала две серебряные медали. Их взяли Анна Охота в категории до 48 кг и Мария Бова в категории до 64 кг. Сергей Гордиенко рассказывает, что перед вылетом на чемпионат президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус и вице-президент Дмитрий Шенцев пообещали призерам значительные суммы призовых выплат. Однако, когда девушки вернулись с медалями, им с большим опозданием выплатили незначительные суммы.

"Я звонил тогда в федерацию, говорил Донатасу Пискуну. Мне ответили: "Скажите спасибо, что хоть это дали", — говорит Сергей Гордиенко.

Ситуация усугубилась в 2019 году, когда на чемпионате Европы в Испании наши спортсменки завоевали пять медалей. После этого они вообще не получили никакого поощрения, да его уже и не обещали.

"Девчонки расстроены. Ведь если нас уже на таком уровне обманывают и не выполняют свои обещания, то это очень неприятно. Конечно, это негативно сказывается на психологическом состоянии", — рассказывает тренер.

Кроме того, существует большая проблема со спортинвентарем для нашей сборной. Пневматические и обычные груши порваны, новые не закупают, отмечает Гордиенко. Подобная ситуация с набивными мячами и другими подручными средствами — спортсменки приспособились латать их или залепливать скотчем. Также медики сборной имеют в наличии лишь пульсометр и ноутбук — другого оборудования им не приобретают.

[ + – ] Сергей Гордиенко

Выход Сергей Гордиенко видит в проведении честных выборов в Федерацию бокса Украины.

"На руководящих ролях в федерации должны быть специалисты, которые разбираются в планировании, методике, психологии спорта. А не юристы, бухгалтера и бизнесмены", — говорит тренер.

Он настаивает, что в руководство организации должны прийти в первую очередь порядочные люди, которые будут выполнять свои обещания. Кроме того, это должны быть профессионалы, любящие бокс. Эти факторы позволят нашим спортсменам вернуть лидирующее положение, которое было у звездной сборной в 2012 году.

"В чем была их сила? Они были командой, и все работали на эту команду. И функционеры, и спонсоры, и тренеры. К сожалению, вот эти два олимпийских цикла такого нет", — резюмирует Гордиенко.

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