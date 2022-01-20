На рваних грушах: жіноча збірна України з боксу скаржиться на умови та відсутність призових

Колишній тренер жіночої збірної з боксу Сергій Гордієнко переконаний, що виходом із ситуації стане зміна керівництва Федерації боксу України.

Спортсменки збірної України з жіночого боксу не одержують призових за свої перемоги, розповів в інтерв'ю виданню "Обозреватель" колишній головний тренер жіночої збірної України з боксу Сергій Гордієнко.

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[ + – ] Сергій Гордієнко з призерами ЧС-2018 Ганною Охотою та Марією Бовою

Він також зазначив, що боксерки тренуються на рваних грушах і не мають спортивного інвентарю.

На останньому чемпіонаті світу з боксу серед жінок у 2018 році Українська збірна здобула дві срібні медалі. Їх взяли Ганна Охота у категорії до 48 кг та Марія Бова у категорії до 64 кг. Сергій Гордієнко розповідає, що перед вильотом на чемпіонат президент Федерації боксу України Володимир Продивус та віцепрезидент Дмитро Шенцев пообіцяли призеркам значні суми призових виплат. Проте коли дівчата повернулися з медалями, їм із великим запізненням виплатили незначні суми.

"Я дзвонив тоді до федерації, говорив Донатасу Піскуну. Мені відповіли: "Скажіть спасибі, що хоч це дали", — каже Сергій Гордієнко.

Ситуація посилилася у 2019 році, коли на чемпіонаті Європи в Іспанії наші спортсменки здобули п'ять медалей. Після цього вони взагалі не отримали заохочення, та його вже й не обіцяли.

"Дівчата засмучені. Адже якщо нас уже на такому рівні обдурюють і не виконують свої обіцянки, то це дуже неприємно. Звичайно, це негативно позначається на психологічному стані", — розповідає тренер.

Крім того, існує велика проблема зі спортінвентарем для нашої збірної. Пневматичні та звичайні груші порвані, нові не закуповують, зазначає Гордієнко. Подібна ситуація з набивними м'ячами та іншими підручними засобами — спортсменки пристосувалися латати їх чи заліплювати скотчем. Також медики збірної мають лише пульсометр і ноутбук — іншого обладнання їм не купують.

[ + – ] Сергій Гордієнко

Вихід Сергій Гордієнко бачить у проведенні чесних виборів до Федерації боксу України.

"На керівних ролях у федерації мають бути фахівці, які розуміються на плануванні, методиці, психології спорту. А не юристи, бухгалтери та бізнесмени", — говорить тренер.

Він наполягає, що до керівництва організації мають прийти насамперед порядні люди, які виконуватимуть свої обіцянки. Крім того, це мають бути професіонали, які люблять бокс. Ці фактори дозволять нашим спортсменам повернути лідерську позицію, яка була у зіркової збірної у 2012 році.

"У чому була їхня сила? Вони були командою, і всі працювали на цю команду. І функціонери, і спонсори, і тренери. На жаль, ось ці два олімпійські цикли такого немає", — резюмує Гордієнко.

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Кличко потрапив до ТОП-10 найбагатших боксерів світу за всю історію. Він заробив за свою кар'єру 58 мільйонів фунтів стерлінгів або понад 2 млрд. гривень.

Крім того, у травні 2021 року Володимир Кличко натякнув на повернення до рингу, оскільки бажає побити рекорд Джорджа Формана.