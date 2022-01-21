С морковкой во рту. Звезда "Боруссии" Холланд удовлетворил просьбу болельщиков (видео)

Болельщики подкараулили норвежского нападающего за рулем эффектного красного автомобиля.

Самый результативный футболист ФК "Боруссия" Дортмунд Эрлинг Холланд стал героем социальных сетей, сообщает ресурс "433".

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Норвежский нападающий ехал по городу на красном автомобиле, когда его остановили маленькие болельщики и попросили автограф. Холланд не проехал мимо и уделил внимание поклонникам. Он выполнил их пожелание, но делать это футболисту пришлось с морковкой во рту, поскольку он принимал витамины прямо за рулем.

В текущем сезоне в чемпионате Германии Эрлинг Холланд провел 13 матчей, в которых забил 15 мячей. В гонке бомбардиров Бундеслиги он уступает Патрику Шику из "Байера" и Роберту Левандовски из "Баварии". 21-летний нападающий является трансферной целью сразу нескольких европейских топ-клубов, среди которых называют испанскую "Барселону" и несколько английских грандов.

Трансферная стоимость Эрлинга Холланда составляет 150 миллионов евро. Его контракт с "Боруссией" рассчитан до 30 июня 2024 года. В национальной сборной Норвегии он сыграл в 15 матчах и забил 12 мячей.

"Боруссия" Дортмунд в текущем розыгрыше чемпионата Германии занимает второе место в таблице, уступая мюнхенской "Баварии" шесть очков.

Фокус рассказывал, что к Эрлингу Холланду проявляют интерес "Челси" и "Манчестер Юнайтед", которые готовы заплатить за футболиста 64 миллиона евро. В свою очередь, мадридский "Реал" отказался от намерений приобрести норвежского нападающего, сосредоточившись на переговорах с французом Килианом Мбаппе.

Также Эрлинг Холланд входил в шорт-лист кандидатов на "Золотой Мяч-2021", однако победу в этой номинации праздновал Лионель Месси.