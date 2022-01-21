З морквиною у роті. Зірка "Борусії" Голанд задовольнив прохання вболівальників (відео)

Уболівальники підстерегли норвезького нападаючого за кермом ефектного червоного автомобіля.

Найрезультативніший футболіст ФК "Боруссія" Дортмунд Ерлінг Голанд став героєм соціальних мереж, повідомляє ресурс "433".

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Норвезький нападник їхав містом червоним автомобілем, коли його зупинили маленькі вболівальники і попросили автограф. Голанд не проїхав повз і приділив увагу шанувальникам. Він виконав їхнє побажання, але робити це футболістові довелося з морквою в роті, оскільки він приймав вітаміни прямо за кермом.

Цього сезону в чемпіонаті Німеччини Ерлінг Голанд провів 13 матчів, у яких забив 15 м'ячів. У гонці бомбардирів Бундесліги він поступається Патріку Шику з "Баєра" та Роберту Левандовськи з "Баварії". 21-річний нападник є трансферною метою одразу кількох європейських топклубів, серед яких називають іспанську "Барселону" та кілька англійських грандів.

Трансферна вартість Ерлінга Голанда складає 150 мільйонів євро. Його контракт із "Боруссією" розрахований до 30 червня 2024 року. У національній збірній Норвегії він зіграв у 15 матчах та забив 12 м'ячів.

"Боруссія" Дортмунд у поточному розіграші чемпіонату Німеччини посідає друге місце у таблиці, поступаючись мюнхенській "Баварії" шістьма очками.

Фокус розповідав, що до Ерлінга Голанда виявляють інтерес "Челсі" і "Манчестер Юнайтед", які готові заплатити за футболіста 64 мільйони євро. Зі свого боку, мадридський "Реал" відмовився від намірів придбати норвезького нападника, зосередившись на переговорах із французом Кіліаном Мбаппе.

Також Ерлінг Голанд входив до шорт-листу кандидатів на "Золотий М'яч-2021", проте перемогу в цій номінації святкував Ліонель Мессі.