"Хотят помочь нашим спортсменам": Валуев отреагировал на инициативу Минспорта Украины

Российский экс-чемпион мира по боксу предложил обвинить украинских чиновников в работе на интересы Кремля, комментируя новые рекомендации для украинских спортсменов на Олимпиаде-2022.

Депутат Госдумы Российской Федерации и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBA Николай Валуев считает, что новые рекомендации Министерства молодежи и спорта Украины для наших спортсменов во время Олимпиады-2022 помогут спортсменам из России, сообщает издание Sports.ru.

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По словам Валуева, такие ограничения ударят по моральному состоянию украинских спортсменов, что поможет россиянам достичь положительного результата на Олимпийских играх в Пекине. Согласно рекомендациям Министерства молодежи и спорта Украины, представителям нашей страны не стоит фотографироваться с россиянами на одном пьедестале, а также давать интервью на русском языке.

"Похоже, власти Украины вознамерились помочь нашим спортсменам победить на Олимпиаде в Пекине в силу того, что их спортсмены будут жутко переживать из-за ограничений – языковых, дистанционных, и не дай бог кто сфотографирует ближе двух метров украинского и российского атлета. Тогда на спортсменов будут возложены определенные санкции, о которых их спортивные чиновники перед отправкой в Пекин предупредили. Это абсурд. Давайте тогда скажем, что эти чиновники – агенты Кремля и помогают российским спортсменам побеждать в неравной конкуренции на пекинской Олимпиаде со своими спортсменами", — сказал Валуев в интервью RT.

Отметим, что профессиональную карьеру боксера Николай Валуев завершил после поражения от британца Дэвида Хэя в ноябре 2009 года. После этого он стал депутатом Государственной Думы РФ от партии "Единая Россия" и поддерживал аннексию Крыма в 2014 году.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал об инструктаже для спортсменов во время Зимних Олимпийских игр в Пекине. Он отметил, что его ведомство сделало выводы из летних Игр в Токио, когда разгорелся скандал из-за объятий легкоатлеток Ярославы Магучих и Марии Ласицкене.