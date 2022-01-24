"Хочуть допомогти нашим спортсменам": Валуєв відреагував на ініціативу Мінспорту України

Російський ексчемпіон світу з боксу запропонував звинуватити українських чиновників у роботі на інтереси Кремля, коментуючи нові рекомендації для українських спортсменів на Олімпіаді-2022.

Депутат Держдуми Російської Федерації та колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версією WBA Микола Валуєв вважає, що нові рекомендації Міністерства молоді та спорту України для наших спортсменів під час Олімпіади-2022 допоможуть спортсменам із Росії, повідомляє видання Sports.ru.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За словами Валуєва, такі обмеження вдарять по моральному стану українських спортсменів, що допоможе росіянам досягти позитивного результату на Олімпійських іграх у Пекіні. Згідно з рекомендаціями Міністерства молоді та спорту України, представникам нашої країни не варто фотографуватися з росіянами на одному п'єдесталі, а також давати інтерв'ю російською мовою.

"Схоже, влада України намірилася допомогти нашим спортсменам перемогти на Олімпіаді в Пекіні через те, що їхні спортсмени будуть страшно переживати через обмеження — мовні, дистанційні, і не дай боже хто сфотографує ближче двох метрів українського і російського атлета. Тоді на спортсменів будуть покладені певні санкції, про які їх спортивні чиновники перед відправленням до Пекіна попередили. Це абсурд. Давайте тоді скажемо, що ці чиновники — агенти Кремля і допомагають російським спортсменам перемагати у нерівній конкуренції на пекінській Олімпіаді зі своїми спортсменами", — сказав Валуєв в інтерв'ю RT.

Зазначимо, що професійну кар'єру боксера Микола Валуєв завершив після поразки від британця Девіда Хея у листопаді 2009 року. Після цього він став депутатом Державної Думи РФ від партії "Єдина Росія" та підтримував анексію Криму у 2014 році.

Раніше міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів про інструктаж для спортсменів під час Зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Він зазначив, що його відомство зробило висновки з літніх Ігор у Токіо, коли спалахнув скандал через обійми легкоатлеток Ярослави Магучіх та Марії Ласіцкене.