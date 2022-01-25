Матч 1/8 финала Кубка Африки завершился давкой с погибшими (видео)

Встреча между сборными Камеруна и Коморских островов ознаменовалась трагедией.

В столице Камеруна Яунде состоялся матч 1/8 финала Кубка африканских наций между местной сборной и командой Коморских островов.

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Перед началом игры перед стадионом "Олембе" случилась давка, сообщает издание LSI Africa. Причины ее возникновения остаются неизвестными. Тяжело раненые болельщики были доставлены в госпиталь.

[ + – ] Матч Кубка Африканских наций завершился трагедией

Также в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как люди прорывались на стадион, чтобы попасть на матч.

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Сам матч завершился победой хозяев со счетом 2:1, а победу Камеруну обеспечили голы Карла Токо-Экамби и Венсана Абубакара.

Отметим, что Кубок африканских наций проходит в Камеруне. По итогам турнира будет определена самая сильная национальная сборная африканского континента. На данный момент определены четыре четвертьфиналиста: это команды Буркина-Фасо, Туниса, Гамбии и Камеруна. Еще четыре участника определятся в ближайшие два дня.

Предыдущий турнир, который проходил в Египте в 2019 году, завершился победой сборной Алжира. Эта команда в финале одолела сборную Сенегала со счетом 1:0. Бронзовые медали турнира тогда достались сборной Нигерии, которая также с минимальным счетом победила команду Туниса.

Ранее Фокус рассказывал о трагедии, которая произошла в Германии. В результате стрельбы в университете, погибла 23-летняя девушка, а еще три человека получили серьезные ранения.

Без трагедий не обошлось и в украинском футболе: в середине января в результате ДТП на трассе Киев — Одесса погибла жена футболиста луганской "Зари" Виктория Данченко. Девушка часто хвасталась в социальных сетях нарушением правил дорожного движения, что и привело к фатальной аварии.