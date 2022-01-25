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Матч 1/8 фіналу Кубка Африки завершився тиснявою із загиблими (відео)

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Кубок Африканських націй тиснява Камерун
Фото: Twitter | Перед матчем Камерун – Комори на стадіоні сталася трагедія

Зустріч між збірними Камеруну та Коморських островів ознаменувалася трагедією.

У столиці Камеруну Яунді відбувся матч 1/8 фіналу Кубка африканських націй між місцевою збірною і командою Коморських островів.

Перед початком гри перед стадіоном "Олембе" сталася тиснява, повідомляє видання LSI Africa. Причини виникнення залишаються невідомими. Важко поранених уболівальників було доставлено до шпиталю.

Матч Кубка Африканських націй завершився трагедією.

Також у соціальних мережах з'явилося відео, де видно, як люди проривалися на стадіон, щоб потрапити на матч.

Тиснява в Африці: відео

Сам матч завершився перемогою господарів із рахунком 2:1, а перемогу Камеруну забезпечили голи Карла Токо-Екамбі та Венсана Абубакара.

Зазначимо, що Кубок африканських націй відбувається у Камеруні. За підсумками турніру буде визначено найсильнішу національну збірну африканського континенту. Наразі визначено чотири чвертьфіналісти: це команди Буркіна-Фасо, Тунісу, Гамбії та Камеруну. Ще чотири учасники визначаться у найближчі два дні.

Попередній турнір, який проходив у Єгипті в 2019 році, завершився перемогою збірної Алжиру. Ця команда у фіналі здолала збірну Сенегалу з рахунком 1:0. Бронзові медалі турніру тоді дісталися збірній Нігерії, яка також із мінімальним рахунком перемогла команду Тунісу.

Раніше Фокус розповідав про трагедію, яка сталася в Німеччині. Унаслідок стрілянини в університеті загинула 23-річна дівчина, а ще троє людей отримали серйозні поранення.

Без трагедій не обійшлося і в українському футболі: у середині січня внаслідок ДТП на трасі Київ-Одеса загинула дружина футболіста луганської "Зорі" Вікторія Данченко. Дівчина часто хвалилася в соціальних мережах порушенням правил дорожнього руху, що призвело до фатальної аварії.