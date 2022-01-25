Матч 1/8 фіналу Кубка Африки завершився тиснявою із загиблими (відео)

Зустріч між збірними Камеруну та Коморських островів ознаменувалася трагедією.

У столиці Камеруну Яунді відбувся матч 1/8 фіналу Кубка африканських націй між місцевою збірною і командою Коморських островів.

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Перед початком гри перед стадіоном "Олембе" сталася тиснява, повідомляє видання LSI Africa. Причини виникнення залишаються невідомими. Важко поранених уболівальників було доставлено до шпиталю.

[ + – ] Матч Кубка Африканських націй завершився трагедією.

Також у соціальних мережах з'явилося відео, де видно, як люди проривалися на стадіон, щоб потрапити на матч.

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Сам матч завершився перемогою господарів із рахунком 2:1, а перемогу Камеруну забезпечили голи Карла Токо-Екамбі та Венсана Абубакара.

Зазначимо, що Кубок африканських націй відбувається у Камеруні. За підсумками турніру буде визначено найсильнішу національну збірну африканського континенту. Наразі визначено чотири чвертьфіналісти: це команди Буркіна-Фасо, Тунісу, Гамбії та Камеруну. Ще чотири учасники визначаться у найближчі два дні.

Попередній турнір, який проходив у Єгипті в 2019 році, завершився перемогою збірної Алжиру. Ця команда у фіналі здолала збірну Сенегалу з рахунком 1:0. Бронзові медалі турніру тоді дісталися збірній Нігерії, яка також із мінімальним рахунком перемогла команду Тунісу.

Раніше Фокус розповідав про трагедію, яка сталася в Німеччині. Унаслідок стрілянини в університеті загинула 23-річна дівчина, а ще троє людей отримали серйозні поранення.

Без трагедій не обійшлося і в українському футболі: у середині січня внаслідок ДТП на трасі Київ-Одеса загинула дружина футболіста луганської "Зорі" Вікторія Данченко. Дівчина часто хвалилася в соціальних мережах порушенням правил дорожнього руху, що призвело до фатальної аварії.