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Дружина відомого українського футболіста загинула в ДТП, — ЗМІ (фото, відео)

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ДТП в Одесі, аварія, Вікторія Данченко
Фото: instagram.com/94danchenko | Олег і Вікторія Данченко

Дружина футболіста луганської "Зорі" Вікторія Данченко, стверджують журналісти, була за кермом Mercedes. Зіткнення з KIA сталося при в'їзді в місто.

У п'ятницю, 14 січня, на Одещині сталася смертельна аварія, унаслідок якої загинула дружина українського футболіста з луганської "Зорі" Вікторія Данченко. Про обставини пригоди пише пресслужба Нацполіції на Одещині.

Повідомляється, що на Київській трасі приблизно о 15:00 під час першої події автомобіль KIA Cerato, повертаючи ліворуч, зіткнувся з автомобілем Mercedes, який рухався назустріч. Унаслідок зіткнення жінка, яка перебувала за кермом Mercedes від отриманих травм, померла на місці. Її особу встановлюють правоохоронці.

ДТП в Одесі

Зіткнення двох авто спричинило механічні пошкодження ще трьох транспортних засобів, які знаходилися неподалік місця події. Люди в них не постраждали.

Ще одна ДТП сталася близько півдня на вулиці Церковній. 47-річний водій вантажного автомобіля Hyundai рухався заднім ходом і не помітив на своєму шляху жінку, яка стояла на тротуарі. Унаслідок наїзду 65-річна одеситка отримала пошкодження не сумісні із життям і померла в кареті швидкої допомоги.

ДТП в Одесі

Водія вантажівки затримали згідно зі ст. 208 КПК України. Усі випадки даних ДТП кваліфікують за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

За інформацією журналістів, Вікторія перебувала за кермом Mercedes. Тіло дівчини рятувальникам довелося вилучати з машини за допомогою спецінструменту.

Хто така Вікторія Данченко?

Вікторія Данченко є дружиною футболіста Олега Данченка, гравця луганської "Зорі". До переходу в команду спортсмен грав за хмельницьке "Динамо", одеський "Чорноморець", донецький "Шахтар" і менш статусні клуби. Пара одружилася влітку 2020 року.

У себе на сторінці в соцмережах дівчина часто ділилася кадрами з порушенням правил дорожнього руху, зокрема з перевищенням швидкості.

Вікторія Данченко в машині
Вікторія Данченко в машині
Вікторія Данченко біля Mercedes
Вікторія Данченко біля Mercedes
Вікторія Данченко біля Mercedes
Вікторія Данченко біля Mercedes
Олег і Вікторія Данченко на відпочинку
Олег і Вікторія Данченко на відпочинку
Вікторія Данченко в машині
Вікторія Данченко біля Mercedes
Вікторія Данченко біля Mercedes
Олег і Вікторія Данченко на відпочинку

Раніше повідомлялося, 12 січня в Харківській області на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" сталася смертельна ДТП, яка забрала життя двох чоловіків. Також у пригоді постраждали двоє малолітніх пасажирів.

Чоловік чиновниці з Міністерства освіти та науки України Галини Калиневич, у стані алкогольного сп'яніння потрапив у подвійну ДТП в Києві. Чоловік, спілкуючись із правоохоронцями, загрожував їм і сказав, що "в них скоро будуть проблеми".