Дружина відомого українського футболіста загинула в ДТП, — ЗМІ (фото, відео)

Дружина футболіста луганської "Зорі" Вікторія Данченко, стверджують журналісти, була за кермом Mercedes. Зіткнення з KIA сталося при в'їзді в місто.

У п'ятницю, 14 січня, на Одещині сталася смертельна аварія, унаслідок якої загинула дружина українського футболіста з луганської "Зорі" Вікторія Данченко. Про обставини пригоди пише пресслужба Нацполіції на Одещині.

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Повідомляється, що на Київській трасі приблизно о 15:00 під час першої події автомобіль KIA Cerato, повертаючи ліворуч, зіткнувся з автомобілем Mercedes, який рухався назустріч. Унаслідок зіткнення жінка, яка перебувала за кермом Mercedes від отриманих травм, померла на місці. Її особу встановлюють правоохоронці.

Зіткнення двох авто спричинило механічні пошкодження ще трьох транспортних засобів, які знаходилися неподалік місця події. Люди в них не постраждали.

Ще одна ДТП сталася близько півдня на вулиці Церковній. 47-річний водій вантажного автомобіля Hyundai рухався заднім ходом і не помітив на своєму шляху жінку, яка стояла на тротуарі. Унаслідок наїзду 65-річна одеситка отримала пошкодження не сумісні із життям і померла в кареті швидкої допомоги.

Водія вантажівки затримали згідно зі ст. 208 КПК України. Усі випадки даних ДТП кваліфікують за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

За інформацією журналістів, Вікторія перебувала за кермом Mercedes. Тіло дівчини рятувальникам довелося вилучати з машини за допомогою спецінструменту.

Хто така Вікторія Данченко?

Вікторія Данченко є дружиною футболіста Олега Данченка, гравця луганської "Зорі". До переходу в команду спортсмен грав за хмельницьке "Динамо", одеський "Чорноморець", донецький "Шахтар" і менш статусні клуби. Пара одружилася влітку 2020 року.

У себе на сторінці в соцмережах дівчина часто ділилася кадрами з порушенням правил дорожнього руху, зокрема з перевищенням швидкості.

[ + – ] Вікторія Данченко в машині [ + – ] Вікторія Данченко біля Mercedes [ + – ] Вікторія Данченко біля Mercedes [ + – ] Олег і Вікторія Данченко на відпочинку

Раніше повідомлялося, 12 січня в Харківській області на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" сталася смертельна ДТП, яка забрала життя двох чоловіків. Також у пригоді постраждали двоє малолітніх пасажирів.

Чоловік чиновниці з Міністерства освіти та науки України Галини Калиневич, у стані алкогольного сп'яніння потрапив у подвійну ДТП в Києві. Чоловік, спілкуючись із правоохоронцями, загрожував їм і сказав, що "в них скоро будуть проблеми".