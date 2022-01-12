Під Харковом сталася ДТП з маленькими дітьми: їх доправили до лікарні, дорослі загинули (фото)

Унаслідок аварії загинули двоє водіїв і пасажирка, ще двоє дітей отримали травми.

12 січня у Харківській області на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" поблизу села Черкаська Лозова сталася аварія із загиблими. Унаслідок інциденту загинули троє людей, повідомляє Нацполіція.

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За попередніми даними, 34-річний водій автомобіля KIA рухався з боку Дергачов у напрямку Білгородського шосе та виїхав на зустрічку, де зіткнувся з автомобілем таксі Toyota Camry під керуванням 31-річного чоловіка.

Обидва водії легковиків загинули на місці, також жертвою стала пасажирка таксі.

До лікарні з травмами різного ступеня тяжкості доправили двох малолітніх пасажирів автомобіля "Toyota". Наразі лікарі борються за їхнє життя. За інформацією директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашти, у дітей діагностували черепномозкові травми та переломи стегна. Вік хлопчика та дівчинки — два-три роки, пише Newsroom.

[ + – ] Аварія у Харківській області

На місці працюють слідчі. Відомості про ДТП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, котрі керують транспортними засобами) КК України. Усі обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, 16-річного Миколу Харківського, який вчинив резонансну аварію у Харкові в жовтні, судитимуть за двома статтями. Про це повідомив захист потерпілих.

Також повідомлялося, що 25 листопада на Окружній дорозі в Харківській області сталася масштабна ДТП — унаслідок кілька людей загинули, також повідомлялося про постраждалих.