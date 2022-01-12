Под Харьковом произошло ДТП с маленькими детьми: их доставили в больницу, взрослые погибли (фото)

В результате аварии погибли двое водителей и пассажирка, еще двое детей получили травмы.

12 января в Харьковской области на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи села Черкасская Лозовая произошла авария с погибшими. В результате инцидента погибли трое человек, сообщает Нацполиция.

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По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля KIA двигался со стороны Дергачев в направлении Белгородского шоссе и выехал на встречную, где столкнулся с автомобилем такси Toyota Camry под управлением 31-летнего мужчины.

Оба водителя легковушек погибли на месте, также жертвой стала пассажирка такси.

В больницу с травмами разной степени тяжести доставили двое малолетних пассажиров автомобиля "Toyota". Сейчас врачи борются за их жизнь. По информации директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашты, у детей диагностировали черепномозговые травмы и переломы бедра. Возраст мальчика и девочки — два-три год, пишет Newsroom.

[ + – ] авария в Харьковской области

На месте работают следователи. Сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, 16-летнего Николая Харьковского, который совершил резонансную авария в Харькове в октябре, будут судить по двум статьям. Об этом сообщила защита потерпевших.

Также сообщалось, что 25 ноября на Окружной дороге в Харьковской области произошло масштабное ДТП — в результате несколько человек погибли, также сообщалось о пострадавших.