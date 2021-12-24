Смертельное ДТП в Харькове: 16-летнего подростка будут судить по двум статьям

Факт возможного завладения Николаем Харьковским автомобиля Infiniti выделено в отдельное уголовное производство.

16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Харькове 26 октября, будут судить по двум статьям Уголовного кодекса. Досудебное следствие в этом производстве завершено. Об этом на своей странице в Facebook сообщила юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы пострадавших.

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"Сегодня принято решение о завершении досудебного расследования. В порядке статьи 290 УПК Украины стороне защиты и стороне потерпевших предоставлена ​​возможность ознакомиться с материалами уголовного производства", — говорится в сообщении.

Эту информацию также подтвердил спикер Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии "РБК-Украина".

По словам юристов, в этом производстве были проведены все необходимые экспертизы. Николаю Харьковскому инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть водителя Chevrolet Aveo и нанесение телесных повреждений другим пострадавшим (ч. 2 ст. 286 УК) и заведомо ложное сообщение о совершении преступления (ч. 1 ст. 383 УК).

Факт возможного незаконного завладения автомобилем Infiniti расследуется в рамках отдельного производства.

"Ориентировочно в следующий четверг обвинительный акт в уголовном производстве будет направлен в суд для рассмотрения. После поступления обвинительного акта у суда будет 5 дней для назначения даты подготовительного судебного заседания", — заявили юристы.

[ + – ] Пост юридической компании Миллер

Напомним, 26 октября в Харькове, на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Infiniti, за рулем которого был 16-летний Николай Харьковский. В результате столкновения погиб водитель Chevrolet.

Ранее экспертиза установила, что подозреваемый на момент аварии был вменяем и двигался на автомобиле со скоростью почти 200 километров в час.

Подсудимый свою вину в ДТП признал.