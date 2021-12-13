180 км/час: стала известна скорость, с которой ехал 16-летний водитель Инфинити в момент ДТП

В тот же день Николай Харьковский хвастался перед друзьями ездой со скоростью более 200 км/ч.

Эксперты установили, что автомобиль, которым управлял несовершеннолетний Николай Харьковский, мчался по городу со скоростью 180 км/час. Об этом сообщил представитель потерпевших адвокат Игорь Черняк в Facebook, передает Интерфакс. На данный момент ссылка на пост недоступна.

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Смертельное ДТП произошло в Харькове на перекрестке улицы Одесской и перекрестка Гагарина. За рулем оказался 16-летний парень, которому дорогой внедорожник купили родители. До этого случая он неоднократно публиковал сториз в Instagram, хвастаясь ездой на скорости свыше 150 км/час. А в день аварии Харьковский на видео, снятое на телефон пассажиров авто, хвастался, что едет со скоростью свыше 200 км/ч.

В тот раз Infiniti, которым управлял Николай Харьковский, пытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора, но на большой скорости врезался в автомобиль Chevrolet. В результате столкновения водитель Chevrolet погиб на месте, а Харьковский и пассажиры Infiniti оказались в больнице. По факту происшествия было открыто производство по части 2 статьи 286 о нарушении правил дорожного движения, приведшие к смерти человека.

Отец виновника смертельной аварии торгует на рынке в Харькове, а мать живет не в Украине. Авто в семье появилось буквально за неделю до ужасного происшествия. Мать утверждает, что Infiniti Q50 предназначалось ей. При этом Николай не должен был управлять автомобилем, потому что получить их в Украине можно только с 18 лет.

На своих страницах в социальных сетях Харьковский рассказывал, что неоднократно попадал в аварии. Причем это были такие же дорогие элитные автомобили. По его словам, все проблемы он решал при помощи денег.

Кроме этого, у парня уже был условный срок за стрельбу в общественном месте и нанесение телесных повреждений средней тяжести. В 2019 году в местном супермаркете Харьковский начал стрелять по своим знакомым, с которыми у него был конфликт — 39-летней женщине и ее сыну.

Отец Харьковского заявил, что не отрицает факт преступления. Но, тем не менее сообщил, что пока еще не доказано кто был за рулем.

Николая Харьковского взяли под стражу , так как он назвал себя другим именем, вел вызывающе и мог оказывать давление на пострадавших.