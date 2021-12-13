180 км/годину: стала відома швидкість, з якою їхав 16-річний водій Інфініті в момент ДТП

Того ж дня Микола Харківський вихвалявся перед друзями їздою зі швидкістю понад 200 км/год.

Експерти встановили, що автомобіль, яким керував неповнолітній Микола Харківський, мчав містом зі швидкістю 180 км/год. Про це повідомив представник потерпілих адвокат Ігор Черняк у Facebook, повідомляє Інтерфакс. Наразі посилання на допис недоступне.

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Смертельна ДТП сталася у Харкові на перехресті вулиці Одеської та перехрестя Гагаріна. За кермом опинився 16-річний хлопець, якому дорогий джип купили батьки. До цього випадку він неодноразово публікував сторіз в Instagram, вихваляючись їздою на швидкості понад 150 км/год. А в день аварії Харківський на відео, зняте на телефон пасажирів авто, вихвалявся, що їде зі швидкістю понад 200 км/год.

На той раз Infiniti, яким керував Микола Харківський, намагався проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора, але на великій швидкості врізався в автомобіль Chevrolet. Унаслідок зіткнення водій Chevrolet загинув на місці, а Харківський і пасажири Infiniti опинилися у лікарні. За фактом події було відкрито провадження за частиною 2 статті 286 щодо порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті людини.

Батько винуватця смертельної аварії торгує на ринку в Харкові, а мати живе не в Україні. Авто в сім'ї з'явилося буквально за тиждень до жахливої події. Мати стверджує, що Infiniti Q50 призначалося їй. При цьому Микола не мав керувати автомобілем, бо отримати їх в Україні можна лише з 18 років.

На своїх сторінках у соціальних мережах Харківський розповідав, що неодноразово потрапляв в аварії. Причому це були такі ж дорогі елітні автомобілі. За його словами, всі проблеми він вирішував за допомогою грошей.

Крім цього, в хлопця вже був умовний термін за стрілянину в громадському місці та завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості. У 2019 році в місцевому супермаркеті Харківський почав стріляти по своїх знайомих, з якими мав конфлікт — 39-річну жінку та її сина.

Батько Харківського заявив, що не заперечує факту злочину. Проте повідомив, що поки що не доведено хто був за кермом.

Миколу Харківського взяли під варту, бо він назвав себе іншим ім'ям, поводився зухвало та міг чинити тиск на постраждалих.