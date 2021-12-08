Смертельное ДТП в Харькове: экспертиза признала 16-летнего Николая Харьковского вменяемым
В деле о ДТП с участием 16-летнего водителя Infiniti назначили 15 экспертиз. Слабоумия или психических расстройств у Николая Харьковского не выявили.
Психиатрическая экспертиза признала вменяемым 16-летнего Николая Харьковского, который устроил в Харькове смертельное ДТП на улице Одесской. Об этом сообщил в Facebook депутат Харьковского горсовета и адвокат Игорь Черняк.
Подросток осознавал все, что происходит и в момент ДТП мог полностью руководить своими действиями, добавил адвокат.
"У суда не будет никаких преград для привлечения его к уголовной ответственности", – написал Черняк.
Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что в уголовном производстве по делу о ДТП на Одесской назначили около 15 экспертиз. Сейчас есть результаты психиатрической и генетической проверок.
Проведение экспертизы инициировали следователи. В момент ДТП и к настоящему времени у подозреваемого не выявили хронических и временных психических расстройств, слабоумия или другой болезни, пояснил он.
Что произошло в Харькове?
Вечером 26 октября 16-летний Николай Харьковский на высокой скорости проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль Chevrolet Aveo. От удара погиб на месте 58-летний водитель легковушки.
Вместе с Харьковским в Infiniti были двое парней 19 лет и 16-летняя девушка. Они получили тяжелые травмы и попали в больницу.
Прокуратура на следующий день вручила Николаю Харьковскому подозрение в преступлении по ч.2 ст. 186. А 28 октября подростка отправили под стражу без права внесения залога.
Сначала парень не хотел сотрудничать со следствием и сдавать кровь на анализ. Он говорил о неисправных тормозах в машине, но экспертиза это не подтвердила.
Правоохранители собрали достаточно доказательств вины Николая Харьковского. В итоге он признал свою вину.