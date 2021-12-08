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Украина ДТП в Харькове: 16-летний водитель "Инфинити" спровоцировал смертельную аварию

Смертельное ДТП в Харькове: экспертиза признала 16-летнего Николая Харьковского вменяемым

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Николай Харьковский, участник смертельного ДТП

В деле о ДТП с участием 16-летнего водителя Infiniti назначили 15 экспертиз. Слабоумия или психических расстройств у Николая Харьковского не выявили.

Психиатрическая экспертиза признала вменяемым 16-летнего Николая Харьковского, который устроил в Харькове смертельное ДТП на улице Одесской. Об этом сообщил в Facebook депутат Харьковского горсовета и адвокат Игорь Черняк.

Подросток осознавал все, что происходит и в момент ДТП мог полностью руководить своими действиями, добавил адвокат.

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Теперь суд может привлечь Николая Харьковского к ответственности
Фото: скриншот из Facebook

"У суда не будет никаких преград для привлечения его к уголовной ответственности", – написал Черняк.

Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что в уголовном производстве по делу о ДТП на Одесской назначили около 15 экспертиз. Сейчас есть результаты психиатрической и генетической проверок.

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Суд запретил вносить залог за Николая Харьковского

Проведение экспертизы инициировали следователи. В момент ДТП и к настоящему времени у подозреваемого не выявили хронических и временных психических расстройств, слабоумия или другой болезни, пояснил он.

Что произошло в Харькове?

Вечером 26 октября 16-летний Николай Харьковский на высокой скорости проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль Chevrolet Aveo. От удара погиб на месте 58-летний водитель легковушки.

Вместе с Харьковским в Infiniti были двое парней 19 лет и 16-летняя девушка. Они получили тяжелые травмы и попали в больницу.

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По предварительным данным, такая Infiniti стоит более 24 тыс. долларов
Фото: Харьков LIVE

Прокуратура на следующий день вручила Николаю Харьковскому подозрение в преступлении по ч.2 ст. 186. А 28 октября подростка отправили под стражу без права внесения залога.

Сначала парень не хотел сотрудничать со следствием и сдавать кровь на анализ. Он говорил о неисправных тормозах в машине, но экспертиза это не подтвердила.

Правоохранители собрали достаточно доказательств вины Николая Харьковского. В итоге он признал свою вину.