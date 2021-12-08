Смертельна ДТП у Харкові: експертиза визнала 16-річного Миколу Харківського осудним

У справі щодо ДТП за участю 16-річного водія Infiniti призначили 15 експертиз. Слабоумства чи психічних розладів у Миколи Харківського не виявили.

Психіатрична експертиза визнала осудним 16-річного Миколу Харківського, який влаштував у Харкові смертельну ДТП на вулиці Одеській. Про це повідомив у Facebook депутат Харківської міськради та адвокат Ігор Черняк.

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Підліток усвідомлював усе, що відбувається, і в момент ДТП міг повністю керувати своїми діями, додав адвокат.

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"У суду не буде жодних перешкод для притягнення його до кримінальної відповідальності", – написав Черняк.

Прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що у кримінальному провадженні у справі про ДТП на Одеській призначили близько 15 експертиз. Наразі є результати психіатричної та генетичної перевірок.

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Проведення експертизи ініціювали слідчі. У момент ДТП і досі у підозрюваного не виявили хронічних та тимчасових психічних розладів, недоумства чи іншої хвороби, пояснив він.

Що сталося у Харкові?

Увечері 26 жовтня 16-річний Микола Харківський на високій швидкості проїхав на червоний сигнал світлофора та врізався в автомобіль Chevrolet Aveo. Від удару загинув на місці 58-річний водій легковика.

Разом із Харківським у Infiniti були двоє хлопців 19 років та 16-річна дівчина. Вони отримали тяжкі травми та потрапили до лікарні.

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Прокуратура наступного дня вручила Миколі Харківському підозру у злочині за ч. 2 ст. 186. А 28 жовтня підлітка відправили під варту без права на внесення застави.

Спочатку хлопець не хотів співпрацювати зі слідством та здавати кров на аналіз. Він говорив про несправні гальма в машині, але експертиза це не підтвердила.

Правоохоронці зібрали достатньо доказів провини Миколи Харківського. У результаті він визнав свою провину.