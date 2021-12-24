Смертельна ДТП у Харкові: 16-річного підлітка судитимуть за двома статтями

Факт можливого заволодіння Миколою Харківським автомобіля Infiniti виділено до окремого кримінального провадження.

16-річного Миколу Харківського, підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП у Харкові 26 жовтня, судитимуть за двома статтями Кримінального кодексу. Досудове слідство у цьому провадженні завершено. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси постраждалих.

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"Сьогодні прийнято рішення про завершення досудового розслідування. У порядку статті 290 КПК України стороні захисту та стороні потерпілих надана можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження", — йдеться у повідомленні.

Цю інформацію також підтвердив речник Харківської прокуратури Дмитро Чубенко у коментарі "РБК-Україна".

За словами юристів, у цьому провадженні провели всі необхідні експертизи. Миколі Харківському інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть водія Chevrolet Aveo та завдало тілесних ушкоджень іншим постраждалим (ч. 2 ст. 286 КК) та свідомо хибне повідомлення про скоєння злочину (ч. 1 ст. 383 КК).

Факт можливого незаконного заволодіння автомобілем Infiniti розслідується у межах окремого провадження.

"Орієнтовно наступного четверга обвинувальний акт у кримінальному провадженні буде направлений до суду для розгляду. Після надходження обвинувального акту в суду буде 5 днів для призначення дати підготовчого судового засідання", — заявили юристи.

[ + – ] Посада юридичної компанії Міллер

Нагадаємо, 26 жовтня у Харкові, на перехресті вулиці Одеської та проспекту Гагаріна сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Infiniti, за кермом якого був 16-річний Микола Харківський. Внаслідок зіткнення загинув водій Chevrolet.

Раніше експертиза встановила, що підозрюваний на момент аварії був осудний і рухався на автомобілі зі швидкістю майже 200 кілометрів на годину.

Підсудний свою провину у ДТП визнав.