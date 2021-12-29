П'яний чоловік чиновниці з Міносвіти потрапив у подвійне ДТП у Києві (відео)

Проходити тест на сп'яніння Микола Кучер відмовився, після чого почав погрожувати поліцейському "проблемами" через "великі зв'язки" його дружини.

Увечері у вівторок, 29 грудня, чоловік із ознаками алкогольного сп'яніння потрапив у подвійне ДТП у Києві. Виявилося, що він доводиться чоловіком чиновниці з Міністерства освіти і науки України Галині Калиневич. Про це повідомила Facebook-сторінка "Київ оперативний".

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За даними очевидців, на вулиці Металістів, що у Солом'янському районі столиці, чоловік на ім'я Микола Кучер за кермом KIA Sorento зіштовхнувся із двома автомобілями. Учасник пригоди відмовився проходити тест на наявність алкоголю в крові, однак, за словами поліцейського, який був присутній на місці ДТП, у водія були ознаки алкогольного сп'яніння.

[ + – ] Кадри з місця ДТП

Кучер, спілкуючись із правоохоронцем, заявив, що у них скоро будуть проблеми, а його дружина має великі зв'язки. Після відмови від проходження медичного огляду чоловіка забрали до лікарні.

За словами автора публікації, Микола Кучер одружений із завідувачкою сектору внутрішнього аудиту в Міністерстві освіти і науки Галиною Калиневич. Як стверджується у пості, щоб "відмазати" свого чоловіка чиновниця прибула на місце події.

Згідно з декларацією Калиневич за 2020 рік, подружжя володіє двома автомобілями — Hyundai IX 35 2013 року випуску та Audi A6 2000 року випуску. Останній належить її чоловікові. KIA Sorento, на якому Кучер потрапив у ДТП, у декларації не відображено.

[ + – ] Декларація Галини Калиневич

Вже у середу, 29 грудня, на сайті Міносвіти з'явилася заява Калиневич. Зокрема, чиновниця підтвердила інформацію про те, що прибула на місце аварії за участю свого чоловіка, проте "категорично спростовує закиди" у тому, що вона "намагалася вирішити ситуацію".

"Запевняю, що мій чоловік співпрацює з органами патрульної поліції та нестиме передбачену законом адміністративну відповідальність (…) Наголошую, що ніяк не впливаю на роботу правоохоронних органів у цій справі", – зазначила вона.

Нагадаємо, нещодавно вже колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі ображав поліцейських і провокував з ними бійку на блокпосту на Донеччині через те, що автомобіль чиновника зупинили, незважаючи на його посаду. Кабінет міністрів після інциденту ухвалив рішення про його звільнення, а Держбюро розслідувань розпочало кримінальне провадження щодо Гогілашвілі.

Також Фокус писав про те, як нардеп із "слуги народу" Микола Галушко ображав правоохоронців із застосуванням нецензурної лексики на їхню адресу через зупинку його машини.