ДБР розпочало кримінальні провадження проти ексзаступника голови МВС Гогілашвілі (фото)
Слідчі підозрюють колишнього топчиновника у скоєнні правопорушень, передбачених двома статтями Кримінального кодексу.
Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження щодо колишнього заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі. Про це в своєму Telegram повідомив ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков.
Зокрема, позафракційний нардеп надіслав ДБР та Офісу генпрокурора депутатський запит про можливі неправомірні дії заступника профільного міністерства Олександра Гогілашвілі на блокпості в зоні проведення ООС.
Як повідомили в ОГПУ, відомство надіслало звернення Дмитра Разумкова для розгляду та залучення до матеріалів кримінального провадження від 20 грудня 2021 року, під час якого буде розслідуватися можливе вчинення топчиновником кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу — "Службове підроблення".
"За результатами розгляду депутатського звернення вам Держбюро розслідувань буде надано відповідь", — йдеться у документі, під яким стоїть підпис першого заступника генпрокурора Романа Говди.
Як йдеться у відповіді Держбюро розслідувань, відомство розпочало досудове розслідування в межах двох кримінальних проваджень, у яких фігурує ексзаступник голови Олександр Гогілашвілі. Колишнього топчиновника підозрюють у скоєнні правопорушень, передбачених двома статтями Кримінального кодексу:
- ч. 1 ст. 366 — "Службове підроблення", санкція статті — обмеження волі до 3 років або штраф у розмірі до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- ч. 2 ст. 365 — "Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу", можливе покарання — позбавлення волі від 3 до 8 років.
В. о. керівника ДБР Олексій Сухачов, відповідаючи на депутатський запит Дмитра Разумкова, також повідомив, що звернення нардепа буде долучено до матеріалів кримінальних проваджень.
Варто зазначити, що видання "Перший Блогпост", яке першим повідомило про інцидент з Олександром Гогілашвілі на блокпості в зоні ООС, видалило новину зі свого сайту. Однак, копія матеріалу доступна під час перегляду кеш-версії порталу. Крім цього, відео на якому було знято ексзаступника голови МВС, також недоступне на Youtube-каналі журналістів.
На початку грудня ЗМІ повідомили про скандал із заступником глави МВС Олександром Гогілашвілі. Топчиновник влаштував розбирання на блокпосту в ООС, погрожував поліцейським і поліз із ними в бійку. Олександр Гогілашвілі обурився тим, що правоохоронці зупинили службове авто для перевірки документів.
Незабаром у соцмережах опублікували нове відео за участю Олександра Гогілашвілі, яке було знято в листопаді в Києві. На ролику заступник голови МВС влаштував розбирання з поліцейськими, які також зупинили службовий автомобіль топчиновника.
13 грудня з'явилася інформація про те, що Олександр Гогілашвілі має паспорт громадянина РФ, після чого заступника голови МВС внесли до бази "Миротворця". Цього ж дня Кабінет міністрів своєю ухвалою звільнив Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.
Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков після скандалу на блокпосту звернувся до ДБР та Офісу генпрокурора з проханням розпочати кримінальне провадження щодо Олександра Гогілашвілі.