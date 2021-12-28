ДБР розпочало кримінальні провадження проти ексзаступника голови МВС Гогілашвілі (фото)

Слідчі підозрюють колишнього топчиновника у скоєнні правопорушень, передбачених двома статтями Кримінального кодексу.

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження щодо колишнього заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі. Про це в своєму Telegram повідомив ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Зокрема, позафракційний нардеп надіслав ДБР та Офісу генпрокурора депутатський запит про можливі неправомірні дії заступника профільного міністерства Олександра Гогілашвілі на блокпості в зоні проведення ООС.

Як повідомили в ОГПУ, відомство надіслало звернення Дмитра Разумкова для розгляду та залучення до матеріалів кримінального провадження від 20 грудня 2021 року, під час якого буде розслідуватися можливе вчинення топчиновником кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу — "Службове підроблення".

"За результатами розгляду депутатського звернення вам Держбюро розслідувань буде надано відповідь", — йдеться у документі, під яким стоїть підпис першого заступника генпрокурора Романа Говди.

[ + – ] ДБР відкрило кримінальні провадження проти Олександра Гогілашвілі

Як йдеться у відповіді Держбюро розслідувань, відомство розпочало досудове розслідування в межах двох кримінальних проваджень, у яких фігурує ексзаступник голови Олександр Гогілашвілі. Колишнього топчиновника підозрюють у скоєнні правопорушень, передбачених двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 1 ст. 366 — "Службове підроблення", санкція статті — обмеження волі до 3 років або штраф у розмірі до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

ч. 2 ст. 365 — "Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу", можливе покарання — позбавлення волі від 3 до 8 років.

В. о. керівника ДБР Олексій Сухачов, відповідаючи на депутатський запит Дмитра Разумкова, також повідомив, що звернення нардепа буде долучено до матеріалів кримінальних проваджень.

[ + – ] ДБР відкрило кримінальні провадження проти Олександра Гогілашвілі

Варто зазначити, що видання "Перший Блогпост", яке першим повідомило про інцидент з Олександром Гогілашвілі на блокпості в зоні ООС, видалило новину зі свого сайту. Однак, копія матеріалу доступна під час перегляду кеш-версії порталу. Крім цього, відео на якому було знято ексзаступника голови МВС, також недоступне на Youtube-каналі журналістів.

[ + – ] Новина про Олександра Гогілашвілі доступна лише під час перегляду кеш-версії сайту

На початку грудня ЗМІ повідомили про скандал із заступником глави МВС Олександром Гогілашвілі. Топчиновник влаштував розбирання на блокпосту в ООС, погрожував поліцейським і поліз із ними в бійку. Олександр Гогілашвілі обурився тим, що правоохоронці зупинили службове авто для перевірки документів.

Незабаром у соцмережах опублікували нове відео за участю Олександра Гогілашвілі, яке було знято в листопаді в Києві. На ролику заступник голови МВС влаштував розбирання з поліцейськими, які також зупинили службовий автомобіль топчиновника.

13 грудня з'явилася інформація про те, що Олександр Гогілашвілі має паспорт громадянина РФ, після чого заступника голови МВС внесли до бази "Миротворця". Цього ж дня Кабінет міністрів своєю ухвалою звільнив Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков після скандалу на блокпосту звернувся до ДБР та Офісу генпрокурора з проханням розпочати кримінальне провадження щодо Олександра Гогілашвілі.