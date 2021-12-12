Нове відео Гогілашвілі та зарплата у 95 кварталі. Ключове про скандал із заступником міністра МВС

Після заяви Зеленського про необхідність звільнити заступника міністра МВС Гогілашвілі, по ЗМІ та соцмережами розлетілася нова "зрада" — ще одне відео зі скандальним чиновником та інформація про його дружину, яка не оформлена в ОП, але присутня на всіх засіданнях РНБО.

Після опублікованого відео із погрозами заступника міністра внутрішніх справ України Олександра Гогілашвілі на адресу патрульної поліції, було оприлюднено ще один відеозапис за участю чиновника. Інцидент стався 24 листопада, коли поліцейські зупинили автомобіль Ґогілашвілі, щоб перевірити документи. Замість того, щоб спокійно спілкуватися зі співробітником правоохоронних органів, заступник міністра вибухнув лайкою і почав його ображати.

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"Впiзнав мене чи ні? Дуже х***о, що ти начальство не впiзнаеш. Заступник міністра внутрішніх справ", — представився Гогілавшвілі, звинувативши при цьому поліцейського в тому, що той нібито "стрибав на капот".

У відповідь правоохоронець відповів, що він лише виконує свої службові обов'язки – патрульний перевіряв VIN-код авто, згадавши при цьому аналогічний випадок з народним депутатом Іллею Ківою, у якого виявили підроблений VIN-код. За словами поліцейського, після цього випадку патрульні отримали команду "звіряти у всіх талони".

"Де вас понабирали? Завтра ж до мене в кабінет", — ідучи наказав поліцейському заступник міністра.

Що відомо про Гогілавшвілі?

На посаді заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі перебуває з 2019 року. На цій посаді чиновник займається питаннями протидії наркоторгівлі та наркоманії, а також реабілітації наркозалежних. 2019 року журналісти виявили у соцмережах — фото, на якому Гогілашвілі сидить поруч з депутатом Держдуми Росії Миколою Валуєвим, який у 2014 році був у складі російського "депутатського десанту" у Криму в день захоплення Верховної ради АРК.

Пізніше з'ясувалося, що чиновник має чинний паспорт, виданий у 2021 році та індивідуальний податковий номер РФ.

Як повідомляє "Центр журналістських розслідувань, Гогілашвілі знаходиться в Україні з 2010 року, тому російський закордонний паспорт він отримав, перебуваючи в Україні.

Гогілашвілі одружений з Марією Левченко, яка була знайома з Володимиром Зеленським ще з часів "95 кварталу". Після перемоги Зеленського на виборах вона стала радником президента та одним із двох помічників, яким "він довіряє".

"Мені потрібні помічники. У мене їх аж двоє цих помічникiв — Марія Левченко, яка була моїм помічником, коли працював продюсером, і Сергій Шефір, якому я довіряю", — сказав президент у травні 2020 року, під час конференції з нагоди річниці свого обрання.

Примітно, що незважаючи на посаду Левченка ніяк не оформлена в Офісі глави держави і отримує зарплату в студії "Квартал 95", хоча присутня на всіх засіданнях РНБО, фактично не маючи на це права.

Інформацію, що Левченко відвідує засідання РНБО, повідомив блогер і журналіст Назар Приходько у своєму Facebook, звідки вона перекочувала у ЗМІ. Проте, у вересні 2021 року Українська правда повідомляла, що Марія Левченко відповідає за графік президента і фізично перебуває з ним поряд — в одному кабінеті ВП.

"У воюючій країні особа, яка більшу частину часу проводить біля президента, точно може навіть не числитися в штаті Офісу президента? Як вона взагалі на режимний об'єкт щодня входить?", — запитує журналіст Тетяна Ніколаєнко у своєму Facebook.

Нагадаємо, що після опублікованого відео "розбірок" Гогілашвілі з поліцейськими, президент Володимир Зеленський упевнений, що заступника міністра треба звільнити, оскільки він вважає, що це єдиний правильний вихід із ситуації.

У свою чергу, глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціював перед урядом України питання про розслідування інциденту, і на час розслідування має намір усунути Гогілашвілі від виконання обов'язків.