Новое видео Гогилашвили и зарплата в 95 квартале. Ключевое о скандале с замминистра МВД

После заявления Зеленского о необходимости уволить замминистра МВД Гогилашвили, по СМИ и соцсетям разлетелась новая "зрада" — еще одно видео со скандальным чиновником и информация о его жене, которая не оформлена в ОП, но присутствует при всех заседаниях СНБО.

После опубликованного видео с угрозами замминистра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили в адрес патрульной полиции, была обнародована еще одна видеозапись с участием чиновника. Инцидент произошел 24 ноября, когда полицейские остановили автомобиль Гогилашвили, чтобы проверить документы. Вместо того, чтобы спокойно общаться с сотрудником правоохранительных органов, замминистра разразился руганью и начал его оскорблять.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

"Узнал меня или нет? Очень х***о, что ты начальство не узнаешь. Заместитель министра внутренних дел", — представился Гогилавшвили, обвинив при этом полицейского в том, что тот якобы "прыгал на капот".

В ответ правоохранитель ответил, что он всего лишь выполняет свои служебные обязанности – патрульный проверял VIN-код авто, упомянув при этом аналогичный случай с народным депутатом Ильей Кивой, у которого обнаружили поддельный VIN-код. По словам полицейского, после этого случая патрульные получили команду "сверять у всех талоны".

"Где вас понабирали? Завтра ко мне в кабинет", — уходя приказал полицейскому замминистра.

Что известно о Гогилавшвили?

На должности замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили находится с 2019 года. На этом посту чиновник занимается вопросами противодействия наркоторговли и наркомании, а также реабилитации наркозависимых. В 2019 году журналисты обнаружили в соцсетях — фото, на котором Гогилашвили сидит рядом с депутатом Госдумы России Николаем Валуевым, который в 2014 году был в составе российского "депутатского десанта" в Крыму в день захвата Верховного совета АРК.

Позже выяснилось, что чиновник имеет действующий российский паспорт, выданный в 2021 году и индивидуальный налоговый номер РФ.

Как сообщает "Центр журналистских расследований, Гогилашвили находится в Украине с 2010 года, поэтому российский загранпаспорт он получил находясь в Украине.

Гогилашвили женат на Марии Левченко, которая была знакома с Владимиром Зеленским еще со времен "95 квартала". После победы Зеленского на выборах она стала советником президента и одним из двух помощников, которым "он доверяет".

"Мне нужны помощники. У меня их два этих помощника — Мария Левченко, которая была моим помощником, когда работал продюсером, и Сергей Шефир, которому я доверяю", — сказал президент в мае 2020 года, в ходе конференции по случаю годовщины своего избрания.

Примечательно, что несмотря на занимаемую должность Левченко никак не оформлена в Офисе главы государства и получает зарплату в студии "Квартал 95", хотя присутствует на всех заседаниях СНБО, фактически не имея на это права.

Информацию, что Левченко посещает заседания СНБО сообщил блогер и журналист Назар Приходько в своем Facebook, откуда она перекочевала в СМИ. Тем не менее, в сентябре 2021 года Украинская правда сообщала, что Мария Левченко отвечает за график президента и физически находится с ним рядом — в одном кабинете ОП.

"В воюющей стране лицо, которое большую часть времени проводит возле президента, точно может даже не числиться в штате Офиса президента? Как она вообще на режимный объект каждый день входит?", — задается вопросом журналист Татьяна Николаенко в своем Facebook.

Напомним, что после опубликованного видео "разборок" Гогилашвили с полицейскими, президент Владимир Зеленский уверен, что замминистра нужно уволить, поскольку он считает, что это единственный правильный выход из ситуации.

В свою очередь глава МВД Денис Монастырский заявил, что инициировал перед правительством Украины вопрос о расследовании инцидента, и на время расследования намерен отстранить Гогилашвили от выполнения обязанностей.