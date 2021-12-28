ГБР начало уголовные производства против экс-замглавы МВД Гогилашвили (фото)

Следователи подозревают бывшего топ-чиновника в совершении правонарушений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса.

Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении бывшего замглавы МВД Александра Гогилашвили. Об этом в своем Telegram сообщил экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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В частности, внефракционный нардеп отправил в ГБР и Офис генпрокурора депутатский запрос о возможных неправомерных действиях заместителя профильного министерства Александра Гогилашвили на блокпосте в зоне проведения ООС.

Как сообщили в ОГПУ, ведомство направило обращение Дмитрия Разумкова для рассмотрения и привлечения к материалам уголовного производства от 20 декабря 2021 года, в ходе которого будет расследоваться возможное совершение топ-чиновником уголовного правонарушения по ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса — "Служебный подлог".

"По результатам рассмотрения депутатского обращения вам Госбюро расследований будет предоставлен ответ", — говорится в документе, под которым стоит подпись первого замгенпрокурора Романа Говды.

[ + – ] ГБР открыло уголовные производства против Александра Гогилашвили

Как говорится в ответе Госбюро расследований, ведомство начало досудебное расследование в рамках двух уголовных производств, в которых фигурирует экс-замглавы Александр Гогилашвили. Бывшего топ-чиновника подозревают в совершении правонарушений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса:

ч.1 ст. 366 — "Служебный подлог", санкция статьи — ограничение воли до 3 лет или штраф в размере до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан;

ч.2 ст. 365 — "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа", возможное наказание — лишение свободы от 3 до 8 лет.

И.о. руководителя ГБР Алексей Сухачев, отвечая на депутатский запрос Дмитрия Разумкова, также сообщил, что обращение нардепа будет приобщено к материалам уголовных производств.

[ + – ] ГБР открыло уголовные производства против Александра Гогилашвили

Стоит отметить, что издание "Первый Блогпост", которое первым сообщило об инциденте с Александром Гогилашвили на блокпосту в зоне ООС, удалило новость со своего сайта. Однако, копия материала доступна при просмотре кэш-версии портала. Помимо этого, видео на котором был запечатлен экс-замглавы МВД, также недоступно на Youtube-канале журналистов.

[ + – ] Новость об Александре Гогилашвили доступна только при просмотре кэш-версии сайта

В начале декабря СМИ сообщили о скандале с замглавы МВД Александром Гогилашвили. Топ-чиновник устроил разборки на блокпосту в ООС, угрожал полицейским и полез с ними в драку. Александр Гогилашвили возмутился тем, что правоохранители остановили служебный автомобиль для проверки документов.

Вскоре в соцсетях опубликовали новое видео с участием Александра Гогилашвили, которое было снято в ноябре в Киеве. На ролике замглавы МВД устроил разборки с полицейскими, которые также остановили служебный автомобиль топ-чиновника.

13 декабря появилась информация о том, что Александр Гогилашвили имеет паспорт гражданина РФ, после чего замглавы МВД внесли в базу "Миротворца". В этот же день Кабинет министров своим постановлением уволил Гогилашвили с должности заместителя министра внутренних дел.

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после скандала на блокпосту обратился в ГБР и Офис генпрокурора с просьбой начать уголовное производство в отношении Александра Гогилашвили.