Объединение Разумкова просит ГБР и Венедиктову начать производство против Гогилашвили

Члены "Разумной политики" считают, что действия бывшего замминистра внутренних дел в отношении полицейских подпадают под уголовную ответственность.

Члены межфракционного объединения экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова "Разумная политика" написали депутатское обращение на имя генерального прокурора Ирины Венедиктовой, а также и.о. директора Госбюро расследований Алексея Сухачова с просьбой рассмотреть возможность привлечения бывшего замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили к уголовной ответственности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил бывший председатель парламента.

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В обращении нардепы со ссылкой на опубликованные в СМИ видео недавнего конфликта Гогилашвили с правоохранителями указали, что бывший чиновник МВД пытался развязать драку с полицейскими.

"Мы усматриваем в действиях (Гогилашвили) признаки сопротивления представителю власти, сотруднику правоохранительного органа, угрозы и насилие по отношению к сотруднику правоохранительного органа, а также превышение власти", — говорится в документе.

В случае подтверждения указанных в обращении фактов нардепы просят руководителей правоохранительных органов начать уголовное производство в отношении бывшего замминистра внутренних дел и взять решение этого вопроса под личный контроль.

"На обнародованных видео мы видим преступление, а не просто аморальное поведение – к сотруднику правоохранительных органов применялась физическая сила", — написал Разумков в своем посте.

[ + – ] Обращение "Разумной политики" к Венедиктовой и ГБР

[ + – ] Обращение "Разумной политики" к Венедиктовой и ГБР

[ + – ] Обращение "Разумной политики" к Венедиктовой и ГБР

Напомним, Александр Гогилашвили был уволен с поста заместителя министра внутренних дел Кабинетом министров после конфликта с полицейскими, произошедшего на блокпосту в Донецкой области. Правоохранители остановили его автомобиль, после чего уже бывший чиновник угрожал им, оскорблял и лез в драку.

Подробности этого скандала читайте в специальном материале Фокуса.