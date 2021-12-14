Объединение Разумкова просит ГБР и Венедиктову начать производство против Гогилашвили
Члены "Разумной политики" считают, что действия бывшего замминистра внутренних дел в отношении полицейских подпадают под уголовную ответственность.
Члены межфракционного объединения экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова "Разумная политика" написали депутатское обращение на имя генерального прокурора Ирины Венедиктовой, а также и.о. директора Госбюро расследований Алексея Сухачова с просьбой рассмотреть возможность привлечения бывшего замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили к уголовной ответственности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил бывший председатель парламента.
В обращении нардепы со ссылкой на опубликованные в СМИ видео недавнего конфликта Гогилашвили с правоохранителями указали, что бывший чиновник МВД пытался развязать драку с полицейскими.
"Мы усматриваем в действиях (Гогилашвили) признаки сопротивления представителю власти, сотруднику правоохранительного органа, угрозы и насилие по отношению к сотруднику правоохранительного органа, а также превышение власти", — говорится в документе.
В случае подтверждения указанных в обращении фактов нардепы просят руководителей правоохранительных органов начать уголовное производство в отношении бывшего замминистра внутренних дел и взять решение этого вопроса под личный контроль.
"На обнародованных видео мы видим преступление, а не просто аморальное поведение – к сотруднику правоохранительных органов применялась физическая сила", — написал Разумков в своем посте.
Напомним, Александр Гогилашвили был уволен с поста заместителя министра внутренних дел Кабинетом министров после конфликта с полицейскими, произошедшего на блокпосту в Донецкой области. Правоохранители остановили его автомобиль, после чего уже бывший чиновник угрожал им, оскорблял и лез в драку.
Подробности этого скандала читайте в специальном материале Фокуса.