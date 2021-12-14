Об'єднання Разумкова просить ДБР і Венедіктову розпочати провадження проти Гогілашвілі

Члени "Розумної політики" вважають, що дії колишнього заступника міністра внутрішніх справ щодо поліцейських підпадають під кримінальну відповідальність.

Члени міжфракційного об'єднання ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова "Розумна політика" написали депутатське звернення на ім'я генеральної прокурорки Ірини Венедіктової та в.о. директора Держбюро розслідувань Олексія Сухачова з проханням розглянути можливість притягнення колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі до кримінальної відповідальності. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив колишній голова парламенту.

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У зверненні нардепи з посиланням на опубліковані у ЗМІ відео нещодавнього конфлікту Гогілашвілі з правоохоронцями вказали, що колишній чиновник МВС намагався розв'язати бійку із поліцейськими.

"Ми вбачаємо в діях (Гогілашвілі) можливі ознаки опору представникові влади, працівникові правоохоронного органу, погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу, а також перевищення влади", — йдеться в документі.

У разі підтвердження зазначених у зверненні фактів нардепи просять керівників правоохоронних органів розпочати кримінальне провадження щодо колишнього заступника міністра внутрішніх справ та взяти вирішення цього питання під особистий контроль.

"На оприлюднених відео ми бачимо злочин, а не просто аморальну поведінку – до працівника правоохоронних органів застосовувалася фізична сила", — написав Разумков у своєму посту.

[ + – ] Звернення "Розумної політики" до Венедіктової та ДБР

[ + – ] Звернення "Розумної політики" до Венедіктової та ДБР

[ + – ] Звернення "Розумної політики" до Венедіктової та ДБР

Нагадаємо, Олександра Гогілашвілі було звільнено з посади заступника міністра внутрішніх справ Кабінетом міністрів після конфлікту з поліцейськими, що стався на блокпосту в Донецькій області. Правоохоронці зупинили його автомобіль, після чого вже колишній чиновник погрожував їм, ображав та ліз у бійку.

Подробиці цього скандалу читайте у спеціальному матеріалі Фокуса.