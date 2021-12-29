Пьяный муж чиновницы из Минобразования попал в двойное ДТП в Киеве (видео)

Проходить тест на опьянение Николай Кучер отказался, после чего начал угрожать полицейскому "проблемами" из-за "больших связей" его супруги.

Вечером во вторник, 29 декабря, мужчина с признаками алкогольного опьянения попал в двойное ДТП в Киеве. Оказалось, что он приходится супругом чиновнице из Министерства образования и науки Украины Галине Калиневич. Об этом сообщила Facebook-страница "Киев оперативный".

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По данным очевидцев, на улице Металлистов, что в Соломенском районе столицы, мужчина по имени Николай Кучер за рулем KIA Sorento столкнулся с двумя автомобилями. Участник происшествия отказался проходить тест на наличие алкоголя крови, однако, по словам присутствовавшего на месте ДТП полицейского, у водителя были признаки алкогольного опьянения.

[ + – ] Кадры с места ДТП

Кучер, общаясь с правоохранителем, заявил, что у "них скоро будут проблемы", а его у его супруги есть "большие связи". После отказа от прохождения медицинского освидетельствования мужчину забрали в больницу.

По словам автора публикации, Николай Кучер женат на заведующей сектором внутреннего аудита в Министерстве образования и науки Галине Калиневич. Как утверждается в посте, чтобы "отмазать" своего мужа чиновница прибыла на место происшествия.

Согласно декларации Калиневич за 2020 год, супруги владеют двумя автомобилями — Hyundai IX 35 2013 года выпуска и Audi A6 2000 года выпуска. Последний принадлежит ее мужу. KIA Sorento, на котором Кучер попал в ДТП, в декларации не отражена.

[ + – ] Декларация Галины Калиневич

Уже в среду, 29 декабря, на сайте Минобразования появилось заявление Калиневич. В частности, чиновница подтвердила информацию о том, что прибыла на место аварии с участием своего супруга, однако "категорически опровергает упреки" в том, что она "пыталась решить ситуацию".

"Уверяю, что мой муж сотрудничает с органами патрульной полиции и будет нести предусмотренную законом административную ответственность (…) Подчеркиваю, что никак не влияю на работу правоохранительных органов по этому делу", – отметила она.

Напомним, недавно уже бывший замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили оскорблял полицейских и провоцировал с ними драку на блокпосту в Донецкой области из-за того, что автомобиль чиновника остановили, несмотря на его должность. Кабинет министров после инцидента принял решение о его увольнении, а Госбюро расследований начало уголовное производство в отношении Гогилашвили.

Также Фокус писал о том, как нардеп из "слуги народа" Николай Галушко оскорблял правоохранителей с применением нецензурной лексики в их адрес из-за остановки его машины.